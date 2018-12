Mielipide

Kurkistus lapsen maailmaan näytti, että me aikuiset olemme unohtaneet uuden opettelemisen vaivan

Näinä

Vanhemmilla

Uusia

Syksyn

viikkoina moni ylittää itsensä päiväkotien, koulujen ja urheilu­seurojen joulujuhlissa ja -näytöksissä. Pitkin syksyä treenatut laulut, näytelmät ja askelkuviot tuodaan viimein julki maailmalle. Jännitys voitetaan, harjoitus tekee mestareita.on tapana hokea lapsille, että mitään ei opi harjoittelematta. Miten ärsyttävältä se mahtaa kuulostaakaan, kun haluaisi jo tehdä kaikenlaista uutta, mutta palkinto, uusi taito, häämöttää etäällä harjoitteluradan loppupäässä.Sain maistaa tätä lapsen todellisuutta, kun aloitin tanssiharrastuksen.Näin sieluni silmin itseni liikkumassa yhtä sulavasti kuin Antti Tuiskun taustatanssijat. Kuvittelin oppivani askelkuviot tuosta vain, vaikka edellisistä koreografioista on noin 20 vuotta.Arki-illan piruettikoulussa ja hyppyharjoituksissa näky tanssisalin peilistä oli armoton. Ei näyttänyt sulavalta, näytti harjoittelemiselta. Turhautti.Olemmeko me aikuiset itse jo unohtaneet uuden oppimisen vaivan?Töissäkin on helppo kiukutella it-tuelle, jos ei itse jaksa opetella käyttämään uutta tietokoneohjelmaa.asioita oppiessa aivoissa muodostuu uusia neuroniyhteyksiä. Se vaatii toistoja. Rento mielentila helpottaa oppimista, pitkittynyt stressi vaikeuttaa, sanoo tanssiin erikoistunut aivotutkija Hanna Poikonen. Hetkittäinen stressi on välillä tärkeää, sillä se pitää valppaana.Poikosen mielestä voisimme ottaa lapsilta mallia siinä, miten leikkisästi he suhtautuvat uuteen. Jos ei uskalla heittäytyä ja vain pingottaa, liikkeistäkin tulee jähmeitä.Aikuiset ovat Poikosen mielestä etääntyneet kehon luovasta liikkeestä. Lapset osaavat sen vielä.Kontrollista ja paineista kannattaisi päästää irti ja antaa uteliaisuuden voittaa. Uteliaisuus uuden oppimiseen voi kumota häpeän, Poikonen sanoo.mittaan ymmärsin, että tanssitunti toimii myös häpeäharjoituksena. Kompuroivat jalat nolottivat välillä niin, etteivät enää edes nolottaneet.Häpeän sietäminen vaatii hyvää itsetuntoa. Sen kehittäminen tekee hyvää paitsi lapselle myös aikuiselle.Talven tullessa liikkeet alkoivat tarttua aivoihin vähän paremmin. Joulunäytöksen jälkeen oli voittajafiilis.Ammattitanssijaa minusta ei enää tule. Mutta uuden asian opettelulla voin vielä jumpata aivojani, kuntoilla ja pitää hauskaa.