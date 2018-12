Mielipide

Yritysten osaajapula pahenee – jatkuvan oppimisen malli seuraavan hallituksen asialistalle

osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Tästä kielivät yritysten viestit osaajapulan pahenemisesta ja sen aiheuttamista esteistä kasvulle. Työpaikoilta edellytetään oma-aloitteisempaa ja määrätietoisempaa uudistumiskykyä. Työntekijöiltä puolestaan odotetaan halua ottaa vastuuta oman osaamisensa kehittämisestä. Osaamisen merkitys hyvinvoinnin ja talouskasvun uusiutuvana energianlähteenä tulisi tunnistaa ­nykyistä paremmin.nousu on ­pysähtynyt Suomessa, vaikka monissa kilpailijamaissamme suunta on päinvastainen. Kehityksen kääntäminen vaatii nopeita toimia työikäisen väestön osaamistason nostamiseksi ja osaamisen uudistamiseksi.Suomessa on noin 600 000 työikäistä vailla ylioppilas- tai ammatillista tutkintoa. Suoritettu tutkinto ehkäisee tehokkaasti työttömyyttä. Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on noin 43 prosenttia, kun se tutkinnon suorittaneilla on yli 70 prosenttia.Työn muutos ei tarkoita vain perustaitojen parantamista, vaan osaamisvaatimukset muuttuvat kaikilla toimialoilla ja ulottuvat kaikkiin työtehtäviin. Työn ja teknologian nopean muutoksen vuoksi työikäiset tarvitsevat uusia taitoja ja osaamisen päivittämistä.koulutus näyttäytyy julkisuudessa usein nuorten koulutusmuotona. Harva tietää, että kaksi kolmesta ammatillisen koulutuksen opiskelijasta on aikuisia. Opiskelijoiden ja tutkintojen määrät ovat olleet viime vuosina voimakkaassa kasvussa, mutta samanaikaisesti rahoitusta on leikattu. Toisaalta mikään rahoitus ei riitä, jos yhteiskunnasta puuttuu yhteinen näkemys siitä, miten jatkuvan oppimisen mahdollisuudet turvataan koko työikäiselle väestölle. On luotava pelisäännöt, joissa määritellään yksilön, työnantajan ja yhteiskunnan vastuu osaamisen pitämisestä ajan tasalla.Aikuisten koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan kokonais­kuva osaamisen tilasta ja yhteinen kehittämisen suunta. Toistaiseksi osaajapulaan on yritetty hakea vastauksia uudistamalla koulutusta siellä täällä, eri puolilla koulutusjärjestelmää. Vasta nyt on ryhdytty käymään laajempaa keskustelua siitä, mitä odotuksia jatkuvan oppimisen mahdollistavaan palvelu­järjestelmään kohdistuu.hallituskaudella tulisi toteuttaa erityisesti työikäiseen väestöön kohdistuva kokonaisuudistus, jossa mietitään, miten koko koulutusjärjestelmää hyödyntämällä saadaan työelämän tarvitsema osaaminen käyttöön. Resurssien tehostamiseksi ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan uudenlaisia palveluita ja sisältöjä, joita ammatillisen ja korkea-asteen toimijat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä. Myös yksityisillä toimijoilla on kasvava rooli osaamispalveluiden tuottajina.kehittämisen tulee olla tulevaisuudessa kiinteämpi osa työn arkea. Tämä edellyttää nykyistä joustavampia mahdollisuuksia integroida työtä ja osaamisen kehittämistä. Tulevaisuuden koulutusta ohjaavat voimakkaasti yksilöllistyvät ja yrityskohtaistuvat tarpeet sekä niiden tehokas ennakointi.Oppilaitokset voivat toimia työelämän palvelukeskuksina rakentamalla toimintaansa vahvojen työelämäkumppanuuksien ympärille. Tämän palveluroolin vahvistamisen tulisi olla koko ammatillisen koulutuksen ytimessä.