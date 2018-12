Mielipide

Olisin mieluummin isä kuin äiti – isä voi helpommin pitää kiinni identiteetistään ja vapaudesta toteuttaa itse

on puhuttu syntyvyyden laskusta, naisten iän ja ympäristötekijöiden myötä heikentyvästä hedelmällisyydestä sekä parinvalintaan ja lapsettomuushoitoihin liittyvistä vaikeuksista.Pienen maan tulevaisuus riippuu pitkälti elinvoimaisesta ­väestörakenteesta. Tiedostan myös, että jo valmiiksi pienen kansan pieneneminen ei ole osa globaalin väestönkasvun rajoittamisen ratkaisua. ­Tavoitteena lienee suomalaisten patistaminen lapsentekoon, mutta tämän tyyppinen uuti­sointi vaikuttaa minuun täysin päinvastaisesti.Olen kolmekymppinen, pitkässä parisuhteessa oleva nainen, ja keskustelemme lapsista viikoittain mieheni kanssa. Teemme molemmat vaativaa, itsellemme mielekästä työtä. Pidämme hyvästä ruoasta ja säännöllisestä urheilusta, kuten suurin osa lapsettomista hyvätuloisista pariskunnista.Kaiken lomassa koen syyllisyyttä siitä, että elämäni on monella mittapuulla liiankin helppoa ja että venytän päätöstä liian pitkään. Pelkään, mitä kompromisseja joutuisin lapsen saamisen takia tekemään, mutta samalla pelkään, mistä jäisin lapsettomana paitsi. Koen helpotusta, kun tapaan ystäviäni vastasyntyneidensä kanssa: tiedän, ettei minun tarvitse itse kantaa samaa vastuuta.Olen siis lisääntymiseni suhteen täysin hukassa. Uutiset ­aiheuttavat minussa vasta­reak­tion, ja lapsen hankinta siirtyy aina muutaman askeleen ­kauemmaksi tulevaisuuteen. Diskurssi kallistuu edelleen naiseen, naisen valintoihin, naisen elämän monimutkaisuuteen, ­lyhytnäköisyyteen ja itsekkyyteen. Suomessa syntyvyyden paino lepää yhä äitien, ei isien, harteilla.Lapsen ensimmäinen ja tärkein kontakti on äiti riippumatta siitä, kuinka tasa-arvoisen parisuhteen osapuolet ovat onnistuneet muodostamaan. Äidin rooli ja vastuu ovat edelleen pääasioita pienen lapsen kehityksen ja turvallisuudentunteen muotoutumisessa.Olen usein todennut, että olisin lapselle mieluummin isä kuin äiti – koen, että isällä on aina parempi mahdollisuus pitää kiinni omasta identiteetistään ja vapaudestaan toteuttaa itseään. Isällä ei ole evolutionääristä pakkoa kantaa sikiötä sisällään, synnyttää ja imettää, kokea mahdollista kesken­menoa tai synnytyksen jälkeistä hormonaalista valmiutta herätä pienimpäänkin ääneen. Isä ei koe samanlaista molemmin­puolista riippuvuutta lapsesta kuin äiti. Isää kiitetään siitä, ­mikä on äidin jokapäiväistä selviytymistä.On vielä epäselvää, haluanko olla äiti, mutta tiedän, että ­haluaisin olla vanhempi.