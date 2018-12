Mielipide

Sovittelussa kuullaan molempia osapuolia

on Euroopan vaarallisimpia maita perhe- ja lähisuhdeväkivallan suhteen. Väkivalta on saanut yhä enemmän erilaisia muotoja – fyysisestä väkivallasta moniin henkisen väkivallan tapoihin.Sovittelun katsotaan usein olevan uhrin näkökulmasta vaarallista. Ajatellaan, ettei sovittelulla saada lopetettua väkivaltaista käyttäytymistä. Samaa voitaisiin sanoa myös muista keinoista auttaa perheväkivallan uhria. Sovittelun vahvuutena on, että siinä kuullaan väkivallan kehän molempia osapuolia ennen varsinaista sovittelutilaisuutta. Uhrin asemaan ja turvallisuuteen kiinnitetään keskusteluissa erityistä huomiota, mutta myös väkivallan tekijä saa ohjausta saada apua väkivaltaiseen käyttäytymiseensä.Sovittelun nostaminen esteeksi lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen on yksipuolista ajattelua. Sovitteluun ohjautuvat ne tapaukset, joissa asianosaiset näkevät sovittelusta olevan hyötyä. Sovittelu avaa uusia ovia eri auttamistahoihin.Sovitteluun ohjautuvat tapaukset käyvät läpi moniportaisen harkinnan. Poliisi arvioi tapausten soveltuvuutta sovitteluun, ja sovittelutoimisto harkitsee uhria ja tekijää kuultuaan asian ottamista sovitteluun. Syyttäjän lopullinen syyteharkinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, ei vain sovittelun tulokseen.Suomessa on kehitetty perheväkivallan ehkäisy- ja auttamiskeinoja sosiaali-, terveys- ja oikeussektoreilla yhä parempaan suuntaan. EU:n kannanotoissa uhrien asemaan on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Tämä on oikea suunta, ja on viimeistään aika koota voimavarat yhteen, jotta perheväkivalta saadaan vähenemään Suomessa.Suomessa on tänä vuonna saatu lisää voimavaroja perheväkivallan uhrien auttamiseen. Uusia turvakoteja on avattu niille, jotka tarvitsevat akuuttia turvaa. Turvakotiverkosto kattaa kaikki Suomen maakunnat, ja palvelu on maksutonta. Valtio on kantanut tässä vastuunsa. Rikosuhrimaksu mahdollistaa monien järjestöjen avun uhreille ja tekijöille. Sovittelu on antanut avun monelle ihmiselle, jotka kamppailevat perheväkivallan armottomassa kehässä.