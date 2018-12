Mielipide

Jos kävelen autiolla kadulla naisen perässä, en missään nimessä ota juoksu­askelia, vaikka olisi kiire

Miespuoli­nen

Päivitystä

Olen

Myös

kollegani kertoi Facebookissa, kuinka ”miesten on usein syrjäisissä ja pimeissä paikoissa liikkuessaan syytä osoittaa vastaantuleville naisille ja lapsille, ettei ole syytä pelätä”.Hän opasti, että kannattaa pitää suuta ”hömelösti auki ja nyökkäillä” mummoille, etteivät nämä vain pelästyisi.kommentoitiin ahkerasti. Naiset kiittivät huomaavaisuudesta ja kertoivat pelänneensä pimeässä yksin kävellessään.”Mä vaan vaihdan toiselle puolelle katua”, eräs miehistä kommentoi.Toinen kehotti puhumaan savoa ja höpöttämään esimerkiksi että ”Eipä tässä mittää hättää, minäpä se oonni ihan turvallinen kaveri”.Tälläkin asialla voi tietysti vitsailla, mutta kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta vinoutumasta.kokenut saman epäoikeudenmukaisuuden kuin kollegani.Jos kävelen autiolla kadulla naisen perässä, en missään nimessä ota juoksuaskelia, vaikka olisi kuinka kiire. Ettei nainen vain luule, että yritän jahdata häntä. Jos nainen menee yksin rappuun, jään odottamaan porttikonkiin, kunnes hän on päässyt itsekseen hissillä.Olemme tulleet tilanteeseen, missä kunnialliset ihmiset joutuvat kokemaan olevansa kovista rikoksista epäiltyjä.Asiat ovat pahasti vialla, jos ja kun naiset joutuvat pelkäämään pimeässä. Sekin on ongelma, jos pimeällä tiellä olen lähtökohtaisesti oletettu raiskaaja, ellei toisin todisteta. Jokin on mennyt pahasti pieleen turvalliseksi mielletyssä maassa, jossa kansalaisten keskinäinen luottamus on ollut maailmassa harvinainen, äärimmäisen arvokas kansallinen voimavara.#metoo-kampanja on muuttanut käyttäytymistä.Enää en uskalla kehua naispuolisten kollegoiden ulkonäköä, koska pelkään, että se voitaisiin tulkita väärin.Välillä säikähdän, jos olen töissä mennyt liian lähelle naispuolista kollegaa esimerkiksi katsoessani hänen näyttöruutuaan. Ei kai se nyt ajatellut, että yritin lähennellä? Halaukset eivät tule kyseeseenkään.Aikaisemmin ei tullut edes mietittyä, että esimerkiksi työtovereiden sukupuolella olisi jotain merkitystä. Nyt sukupuolen, tai oletetun sellaisen, rooli on korostunut. Tämä nurinkurisuus ei kaiketi ole ollut kenenkään tavoitteena.