on hieno suomalainen keksintö. Se on digitaalinen työkalu, jolla ihminen voi itse arvioida sairastumisris­kiään sepelvaltimotautiin. Riskilaskuri yhdistää tietoja elintavoista ja geeniperimästä ainutlaatuisesti.Vaikka sepelvaltimotauti on vähentynyt, se on edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy. Tutkimusten mukaan jopa puolet sydänkohtauksista voitaisiin ehkäistä ennalta, jos perinnöllinen riski sairastua tunnistettaisiin paremmin ja ihmiset saisivat tiedon riskistään.Kardiokompassi on kehitetty vas­tauksena tähän haasteeseen Suomessa Sitran, Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja SPR:n veripalvelun yhteistyönä. Noin 7 000 suomalaista on päässyt kokeilemaan sitä osana Generisk-tutkimusta.tulokset olivat rohkaisevia: 90 prosenttia osallistuneista ilmoitti, että he ovat motivoituneet huolehtimaan terveydestään aiempaa paremmin. Tupakoitsijoista 14 prosenttia lopetti tupakoinnin.Voisi kuvitella, että tällaista hyväksi todettua digipalvelua tarjottaisiin jo kaikissa terveyskeskuksissa kaikille halukkaille. Mutta eipä tarjota.Sen sijaan ketterä naapurimaamme Viro on ensimmäisenä maailmassa ottamassa palvelun käyttöön. Viron Tartossa sijaitseva genomi­keskus meni kahdessa päivässä tukkoon vapaaehtoisten ilmoittautumisista, kun virolaisille tarjottiin mahdollisuutta saada tietoa omasta geeniperimästään osana muuta terveystietoa. Virolaiset hyödyntävät Kardiokompassia, mutta laajentavat samalla riskianalyysit koskemaan muitakin yleisiä kansansairauksia, kuten aikuisiän diabetesta.teknologia mullistaa terveydenhuoltoa, kuten muitakin elämän aloja. Se avaa ennen kaikkea aivan uudenlaisia mahdollisuuksia paljon puhuttuun sairauksien ennaltaehkäisyyn – ja usein vielä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Sairauksien ennaltaehkäisy voisi puolestaan tuoda mittavia säästöjä julkiseen talouteen.Tutkimusten mukaan suomalaisten enemmistö ottaisi mielellään käyttöön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä digitaalisia sovelluksia ja palveluja. Kymmenet tuhannet suomalaiset käyttävätkin jo erilaisia hyvinvointirannekkeita, mutta niiden tietoja ei kyetä hyödyntämään terveydenhuollossa.Julkisessa terveydenhuollossa on kyllä kokeiltu monenlaisia digipalveluja. Kun hyvin onnistuneiden kokeilujen rahoitus loppuu, terveydenhuolto palaa yleensä entisiin ­uomiinsa. Miksi näin käy, onkin yksi terveydenhuollon uudistamisen ydinkysymyksistä.yrittää ratkoa tätä ongelmaa, mutta Juha Sipilän (kesk) hallituksen sote-mallin toteutuminen on vielä epävarmaa. Hallituksen malli on saanut paljon kritiikkiä, mutta se sisältää myös mekanismeja, jotka voisivat vauhdittaa digitaalisia palveluja ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Kun palveluista vastaisivat yksittäisiä kuntia suuremmat maakunnat, hyvät käytännöt leviäisivät nopeammin laajemmille alueille.Uudistus myös erottaisi palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuun. Tämä yhdessä asiakkaan valinnanvapauden kanssa voisi auttaa miettimään palveluja enemmän käyttäjän näkökulmasta.Maakunnan käytössä olisi myös uudenlainen rahoitusmekanismi, kapitaatiorahoitus, jolla se voisi ohjata palvelutuotantoa. Toisaalta kapitaatiorahoitusta pidetään myös yhtenä uudistuksen suurimmista riskeistä, koska sen hallinta vaatii aivan uudenlaista osaamista.Jos sote-uudistus lykkääntyy seuraavalle hallitukselle, jota johtaisi Sdp, tilaaja-tuottajamallia tai kapitaatiorahoitusta tuskin tulee. Näin Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on sanonut. Silloin pitäisi keksiä jokin muu keino, jotta julkisessa terveydenhuollossa olisi jatkossa nykyistä paremmat kannustimet kehittää palveluja.pitäisi olla no­peampaa, jotta julkinen palvelu pärjää teknologian murroksessa ja myös kilpailussa yksityisten palvelujen kanssa. Suuret yksityiset terveysyritykset pystyvät tekemään hyvinkin nopeasti päätöksiä uuden teknologian käyttöönotosta ja levittämään sen koko maahan.Digitalisaatio tarkoittaa tiedon ja vallan siirtoa instituutioilta kansalaisille itselleen. Vaikka hallituksen kaavailema asiakkaan valinnanvapaus jäisi toteutumatta, digitalisaatio pakottaa myös julkisen terveydenhuollon kohtaamaan asiakkaat – tai potilaat – uudella tavalla.