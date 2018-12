Mielipide

Moni opettaja kokee olevansa kuin loukussa, ja viime kädessä lapset ja nuoret kärsivät

aikoina on ­uutisoitu opettajien jaksamisesta. On syytäkin nostaa asia vihdoin otsikoihin, jotta ymmärretään, millaisessa jatkuvien uudistusten ja paineiden mylläkässä opettajat oppiasteeseen katsomatta joutuvat pakertamaan.viime vuoden aikana olen kohdannut uravalmentajan vastaanotollani useita työssään uupuneita ja työnteon mielekkyyden kadottaneita opettajia. Ei siksi, että he tuntisivat olevansa väärällä alalla, vaan siksi, että he kokevat olevansa omassa työssään kuin loukussa: työtä olisi kiva tehdä, mutta jaksamisen äärirajoilla mennään. Koska työnantaja vastaa hätähuutoihin vain lisäämällä kierroksia, on pakko tehdä omia ratkaisuja ja pohtia uusia uria.Joskus auttaa, kun löydetään jokin innostava lisäkoulutus, joskus ihan kokonaan uusi suunta. Joissakin tapauksissa olen suositellut hakemaan ­sairauslomaa nähtyäni, että nyt on annettu kaikki ja vähän enemmänkin. Sellaisessa tilanteessa on mahdoton lähteä ­tekemään ratkaisuja omaan elämään liittyen. Mieli ja keho ­tarvitsevat lepoa yhtä paljon kuin uupumispisteeseen itsensä saattamiseen on kulunut aikaa.Olen kuullut murtumispisteessä olevien opetusalan ihmisten tarinoita eri puolilla Suomea. Rivien välistä kuultaa hätä omasta jaksamisesta, samoin kyynistyminen. En tiedä toista ammattiryhmää, jonka työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen olisi näin huonosti hoidettu.kaadetaan jatkuvasti lisää kuormaa, ja heille on tehty suorastaan mahdottomaksi keskittyä olennaiseen eli opettamiseen. Lisähuolta uskomattoman monelle aiheuttavat myös koulujen sisäilma- ja homeongelmat, joihin on suhtauduttu jokseenkin yliolkaisesti.Eikö työnantajan tulisi huolehtia siitä, että työntekijät saavat ja jaksavat tehdä työtä, johon heidät on palkattu? Eikö työntekijälle – opettajallekin – kuulu työn lomaan oikeat tauot ja hengähdyshetket, ruokatauko ainakin? Eikö myös itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen ole kaikilla työntekijöillä oikeus jo oman motivaation ylläpitämiseksi?Kuinka on mahdollista, ettei työntekijä itse voi vaikuttaa omaa työtään koskeviin päätöksiin, etenkin niihin, jotka laajentavat merkittävästi työnkuvaa ja lisäävät työtuntien määrää?Ihminen viihtyy työssään, kun hän kokee pystyvänsä vaikuttamaan siihen ja kun hän saa keskittyä tekemään sitä, mistä nauttii ja missä on hyvä. Nämä työn mielekkyyteen ja työmotivaatioon keskeisesti vaikuttavat tekijät on opettajilta viety jo vuosia sitten.kehittämishurmoksessa on unohdettu, että joku toteuttaa nämä päättäjien ­kunnianhimoiset uudistukset ja lisätyöt. Viime kädessä lapset ja nuoret kärsivät tilanteesta. Mutta kärsijöitä ovat myös ne tunnolliset opettajat, jotka tekevät työnsä vaikka pää kainalossa ja sairastavat sitten koko ansaitun joululoman.