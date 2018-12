Mielipide

sanotaan olevan vakavassa kriisissä, ja läntisten kansan­valtojen arvioidaan kärsivän demokratiavajeesta. Arviot perustuvat pitkälti demokratian hyvinvoinnin mittaamiseen äänestys­aktiivisuudella, joka on monessa maassa laskusuunnassa.Mutta demokratia on paljon muutakin kuin äänestämistä muutaman vuoden välein. Se on myös ihmisoikeuksia ja omaehtoista kansalaistoimintaa. Toimiva, aktiivinen demokratia tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan vaalien välilläkin. Uudenlaisia – usein teknologian mahdollistamia – osallistumisväyliä kutsutaan demokratiainnovaatioiksi.demokratiainnovaatioista perustuu suoraan demokratiaan, kuten osallistuva budjetointi Helsingissä. Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunki antaa tietyn osan budjetistaan asukkaiden päätettäväksi. Ensin asukkaat esittävät projekteja kaupunginosansa kehittämiseksi. Sitten he päättävät, mitkä projektit rahoitetaan kaupungin budjetista.Osa demokratiainnovaatioista puolestaan perustuu osallistuvaan demokratiaan, ilman kansalaisille annettavaa suoraa päätösvaltaa. Päätösvalta on edelleen edustuksellisen demokratian mukaisesti vaaleilla valituilla edustajilla. Kansalaiset voivat vaikuttaa itseään koskevaan säätelyyn, kuten lainsäädäntöön, joukkoistamisen kaltaisten osallistavien metodien avulla.Joukkoistetussa lainvalmistelussa kansalaiset kutsutaan osallistumaan internetissä olevilla osallistumisalustoilla kommentoiden. Suomessa usea ministeriö on käyttänyt joukkoistamista lainvalmistelussa.antavat kansalaisille kanavan vaikuttaa ­yhteiskuntapolitiikkaan ja yhteiskunnan säätelymekanismeihin ­tavoilla, jotka olivat aiemmin heidän ulottumattomissaan.Ihannetilanteessa kansalaisosallistuminen voi parantaa päätöksiä, kun lobbareiden kaltaisten perinteisten vaikuttajaryhmien mielipiteiden ohella myös kansalaisten näkemykset otetaan huomioon. Osallistavat metodit lisäävät poliittisten pro­sessien läpinäkyvyyttä, kun kau­pungin budjettia tai valtion lakeja valmistellaan avoimesti internetissä.Demokratiainnovaatiot voivat paikata demokratiavajetta, kun kansalaiset osallistuvat uusien vaikuttamisväylien kautta ja yhteisiin päätöksiin osallistuvien joukko monipuolistuu.Äänestysaktiivisuus ei ole ainoa tekijä demokratian hyvinvoinnin mittaamisessa. Kansalaisosallistuminen on nykyaikaisessa demokratiassa paljon monipuolisempi ilmiö kuin aiemmin.myönteisistä vaikutuksistaan huolimatta demokratia­innovaatiot vahvistavat usein vallan epätasaista jakautumista yhteiskunnassa. Jo valmiiksi aktiiviset kansalaiset osallistuvat todennäköisimmin myös uusien väylien kautta.Mitä varakkaampi ja koulutetumpi kansalainen on, sitä todennäköisemmin hän äänestää vaaleissa ja osallistuu muissakin kanavissa. Tutkimustulokset lukuisista kansalaisosallistumisprojekteista eri maissa osoittavat näin. Demokratiainnovaatiot voivat siten vain syventää demokratiavajetta ja vahvistaa ääniä, jotka jo kuuluvat. On vaarallisen houkuttelevaa väittää, että demo­kratiainnovaatioita ei kannata kehittää, koska ne lisäävät kansalaisten välistä epätasa-arvoa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen: tutkimusten mukaan myös passiivisemmat kansalaiset osallistuvat uusien väylien kautta, vaikkakin vähemmistössä.Osallistuminen yhdellä tavalla yhteiskunnalliseen toimintaan voi myös johtaa kiinnostumiseen muista vaikuttamiskeinoista, kuten äänestämisestä. Koska uudet vaikuttamisväylät ottavat vielä ensiaskeleitaan, on epärealistista odottaa täydellistä kaikkien kansanosien osallistumista saman tien.Demokratian korjaamisesta puhuttaessa on muistettava, ettei ole yhtä mullistavaa keinoa, joka muuttaisi yhteiskunnan hallintamekanismeja yhtä perusteellisesti kuin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus 1900-luvun alussa. Nykyajan demokratian parannustoimet ovat vähittäisiä, eivätkä vaikutukset näy hetkessä.Kärsivällisyyden puute ei ole riittävä syy olla kehittämättä demokratiaa ja jättää kansalaiset ilman nykyaikaisia keinoja osallistua yhteiskuntapolitiikkaan.