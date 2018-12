Mielipide

Yleissivistys on perusta vahvalle yhteiskunnalle

merkityksestä yhteiskunnalle on viime aikoina puhuttu paljon. Usein puhutaan siitä, mitkä valmiudet koulutus antaa työelämään. Työllistymisen edistäminen onkin tärkeä osa yliopistojen tutkintokoulutusta ja elinikäisen oppimisen opintoja., että yliopistot tuottavat suoraa hyötyä yhteiskunnalle ja opiskelijoille. Kun keskustellaan koulutuksesta ja yliopistojen tehtävästä, näkökulmaa on syytä laajentaa.Haluan korostaa yliopistojen sivistystehtävää, joka on aina ollut ja on edelleen yliopistojen olemassaolon ytimessä. Sivistys on tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Sivistys on yhtäältä opillista mutta myös ihmisen sisäistä kehittyneisyyttä ja kypsyyttä – kykyä kuunnella muita. Sivistys on myös sitä, että ihminen kehittää itseään ja ajatteluaan koko elämänsä: sivistynyt ihminen on herkkä myös sellaiselle, jota ei itse ymmärrä. Myös empatia, kyky rakentaa rauhaa ja yhteisymmärrystä on sivistystä.yliopisto toteuttaa sivistystehtäväänsä, se ei vain heijasta yhteiskunnallisia arvoja vaan toimii suunnannäyttäjänä. Pelkkä keskustelu ei riitä, vaan tarvitaan konkreettisia tekoja.Siksi me Helsingin yliopistossa haluamme olla edelläkävijöitä esimerkiksi tasa-arvon ja kestävän kehityksen kysymyksissä. Suunnittelemme muun muassa lentämällä tehtyjen työmatkojen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kompensoimista.Sivistystehtävä on tässä nopeatempoisessa ajassa erityisen tärkeä, sillä kansalaisten sivistyksellinen pääoma turvaa vakaata yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvointia. Yhteiskuntarauhan säilyminen ei ole ikävä kyllä itsestäänselvyys maailmassa, jossa muun muassa erilaiset poliittiset ääriliikkeet ovat saaneet megafonikseen sosiaalisen median ja olemme kaikki vaikuttamiselle alttiita.yleissivistys on perusta vahvalle yhteiskunnalle. Sivistynyt Suomi työskentelee yhdessä taatakseen vakaan ja uudistumiskykyisen yhteiskunnan.Suomalaisten yliopistojen sivistystehtävään kuuluu suomen ja ruotsin kielten aseman turvaaminen tieteen ja ylimmän koulutuksen kielinä. Sivistynyt Suomi vahvistaa ja vie tulevaisuuteen kansallisia kieliä – samaan aikaan, kun yliopistomme kansainvälistyvät ja toimivat myös englanniksi.tehtävä on etsiä totuutta. Tutkimuksesta viestiminen ja vuorovaikutus ovat totuudenjälkeiseksikin kuvatussa ajassa yhä tärkeämpiä tehtäviä.Tätä työtä tehdään esimerkiksi Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Siellä järjestetyissä tapahtumissa vierailee tänä vuonna noin 45 000 ihmistä. Pääosin kaikille avoimia tiedetapahtumia järjestetään kuukausittain yli 40.Kävijäkyselyssä yli 80 prosenttia vierailijoista arvioi, että tapahtuma on saanut heidät ajattelemaan tai toimimaan uudella tavalla.