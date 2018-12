Mielipide

Ministeriö jahtaa netin viinikauppiaita kuin Eliot Ness joukkoineen pirtutrokareita Yhdysvaltojen kieltolain a

Eipä

Oikeuskanslerin

EU-komissio

Oikeuskanslerin lausunnon jälkeenkään ei ole tullut viinin etämyynnin laillisuudesta selvyyttä.

Oikeuskansleri linjasi itsenäisyyspäivän alla, että alkoholin etämyyntisäännökset eivät välttämättä kaipaa tarkennusta. Hänen mukaansa viranomaiset ja oikeusistuimet voivat täsmentää asiaa nykyisen lain pohjalta.

Etämyynnissä henkilö tilaa netin välityksellä viiniä EU-alueella toimivalta kauppiaalta, joka huolehtii veroista ja ostosten toimituksesta Suomeen.

Siispä epämääräinen välitila jatkuu toistaiseksi. Nykyisistä hallituspuolueista kokoomus sallisi etämyynnin, keskusta on asialle nihkeä.

Kokoomuksen mielestä etämyynti on nykylainkin mukaan sallittu, keskustan mielestä kielletty.

Oikeuskanslerin kanta olisi kieltämättä ollut tarpeen. Ainakaan lain tulkintaa ei kannattaisi jättää yksinomaan sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Jos virkamiehistä olisi kiinni, Suomeen varmaan palautettaisiin kieltolaki.

Hallitusneuvos Ismo Tuomisen kanta tuli selväksi Iltalehden haastattelusta (5.12.): "Nyt siis aloitetaan rikosoikeudelliset prosessit alkoholin etämyyjiä vastaan ja tutkitaan, ovatko he syyllistyneet rikoslaissa tarkoitettuun alkoholirikokseen." Ja vielä: "Kun tutkinnat alkavat, viisaat lopettavat myynnin välittömästi ja panevat kädet ristiin."

EU-komissio lausui kantanaan aiemmin syksyllä, että alkoholin etämyynnille suunniteltu täyskielto olisi vastoin tavaroiden vapaata liikkumista, siis yhtä unionin keskeistä perusperiaatetta. Niinpä hallitus veti esityksensä pois.

Nyt virkamiehet ovat ryhtyneet samanlaiseen trokarijahtiin kuin Eliot Nessin Lahjomattomat Yhdysvalloissa kieltolain aikaan.

Myös Ness oli virkamies, valtiovarainministeriön agentti. Nessin jahtaamaa Al Caponea ei muuten saatu tuomittua viinanmyynnistä vaan veronkier­rosta.

Suomen historiassa pitäisi oikeastaan palata vielä kieltolakiakin varhaisempiin aikoihin: aikaan, kun Suomi oli vielä Venäjän vallan alainen suuriruhtinaskunta. Sieltä tunnetaan kaksi ajanjaksoa, joita kutsutaan sortokausiksi. Silloinkin virkamiehillä oli kansalaisiin poikkeuksellisen suuri määräysvalta.

Suomi ei kuitenkaan ole enää Venäjän vallan alla vaan Euroopan unionin jäsenvaltio. Eivätkä suomalaiset ole enää pelkkiä hallintoalamaisia.