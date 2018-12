Mielipide

Kosovossa romutetaan Ahtisaaren suunnitelmaa

irtaantui Serbiasta sodan jälkeen vuonna 1999. YK perusti Kosovoon väliaikaisen hallinnon. YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari kehitti vuonna 2007 suunnitelman sekä Kosovon itsenäisyyden että maan vähemmistöjen – kuten serbien – aseman turvaamiseksi. Se oli kompromissi, jolla pyrittiin rakentamaan vakautta ja rauhaa alueelle.Kun Kosovo julistautui itsenäiseksi vuonna 2008, Ahtisaaren suunnitelma sisällytettiin suurelta osin perustuslakiin, joka on yhä voimassa. Tarkoituksena oli taata Kosovon pääsy YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen jäseneksi.suunnitelma perustui valtiorakenteelle, joka palvelee kaikkia kansallisuuksia yhdenvertaisesti. Kosovo nähtiin kaikkien sen alueella elävien kansallisuuksien valtiona. Suunnitelma asetti rajoituksia Kosovon albaanienemmistölle – noin 90 prosenttia Kosovon asukkaista on albaaneja – ja antoi vähemmistöille paljon valtaa monissa tärkeissä päätöksentekoelimissä.Vähemmistöjen oikeuksia pyrittiin turvaamaan muun muassa vähemmistökiintiöiden ja paikallishallinnon hajauttamisen avulla. Lisäksi Kosovossa Ibarjoen pohjoispuolella asuva serbivähemmistö sai mahdollisuuden säilyttää oman paikallishallintonsa. Käytännössä Ibarin pohjoispuoliset alueet toimivat yhä Serbian valtioon kuuluvina kuntina.Nykyisin Ahtisaaren suunnitelmaa käsitellään Kosovon sisällä ja kansainvälisissä yhteyksissä vain Kosovon albaanienemmistön velvollisuuksien näkökulmasta. Serbivähemmistön sitoutuminen maassa asuville kansallisuuksille yhteiseen kosovolaiseen identiteettiin ei sen sijaan näytä toteutuneen.Kosovo ja Serbia aloittivat Brysselissä neuvottelut maiden suhteiden normalisoimiseksi ja molempien maiden EU-inte­graation edistämiseksi. Neuvotteluilla haluttiin myös luoda paremmat elinolot Kosovon ja Serbian kansalaisille ja edistää sovitteluprosessia.Neuvotteluissa Kosovo on antanut monissa asioissa periksi muun ­muassa EU-jäsenyyden etenemisen toivossa. Viime vuosien neuvottelut ja niiden tuloksena tehdyt sopimukset ovat käytännössä korvanneet Ahtisaaren suunnitelman, jossa Kosovon kansallisuuksien oikeudet ja velvollisuudet olivat tasapainossa.Sopimukset ovat herättäneet jälkikäteen ristiriitoja, sillä Kosovo ja Serbia ovat tulkinneet niitä eri tavoin. Esimerkiksi serbienemmistöisistä kunnista tehdyn sopimuksen nojalla Kosovo tulkitsee, että kunnat muodostavat vain keskinäisen liiton, mutta Serbian mukaan kunnille on annettu Kosovon keskushallituksesta riippumaton itsehallinto.Näissä Brysselissä tehdyissä sopimuksissa Serbia on ollut aktiivinen osapuoli myös Kosovon sisäisissä kysymyksissä. Ahtisaaren suunnitelma lähti siitä ajatuksesta, että Kosovon valtion sisäisiä asioita koskevat ratkaisut tehdään Kosovon sisällä.on onnistunut saamaan valtaa Kosovon politiikassa. Serbia on esimerkiksi auttanut perustamaan Srpska lista -puolueen, jonka avulla Kosovon serbit ovat järjestäytyneet poliittisesti. Serbian valtio vaikuttaa Kosovon serbipuolueen taustalla. Se on onnistunut kääntämään Kosovon serbien veto-oikeuden Serbian veto-oikeudeksi, jota käytetään Bel­gradista saatujen ohjeiden mukaan.Kosovo on jo toteuttanut Ahtisaaren suunnitelmaa ja Brysselin sopimuksia niin paljon kuin se realistisesti voi. Serbien laajojen vähemmistöoikeuksien ohella on kuitenkin haluttu turvata myös maan hallinnon sisäinen toimivuus.ja Serbian suhteiden normalisointi on ollut jo muutaman vuoden pysähdyksissä. Asiaa ei ­auta, jos Kosovon ja Serbian presidenttien välisissä keskusteluissa esillä ollut aluevaihto toteutuu. Serbienemmistöiset Kosovon pohjoisosat liittyisivät Serbiaan, ja Ser­bialle nyt kuuluva albaanienemmistöinen Presevon laakso liittyisi Kosovoon.Aluevaihto olisi vastoin Ahtisaaren suunnitelmaa, jossa Kosovo nähdään monikansallisena ja monikulttuurisena valtiona. Aluevaihto avaisi tien muidenkin rajojen muuttamiselle ja vahvistaisi kansallismielistä lähestymistapaa, joka on osoittautunut Balkanilla katastrofaaliseksi. Vaarana on, että aluevaihto syöksisi Balkanin uusiin konflikteihin.Ahtisaaren suunnitelma voisi toteutuessaan yhä tuoda rauhaa, kehitystä ja vaurautta sekä Kosovolle että Serbialle. Se voisi avata kummallekin myös tien EU-jäsenyyteen.