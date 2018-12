Mielipide

Keski-iän näkeminen synkässä valossa on erikoista – useimmat keski-ikäiset ovat onnellisia

Helsingin Sanomissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on julkaistu syksyn aikana useita kirjoituksia keski-ikäisistä ihmisistä. Näistä kirjoituksista välittyy kuva keski-ikäisistä onnettomina, sairaina ja hormonien vietävissä olevina – jälkimmäinen koskee erityisesti naisia.Johdamme Jyväskylän yliopistossa laajoja, edustaviin otoksiin perustuvia tutkimuksia, joista toisessa (Lapsesta aikuiseksi) on seurattu samoja tutkittavia lapsuudesta 50-vuotiaaksi asti ja toisessa (Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky) tutkitaan vaihdevuosista johtuvien hormonimuutosten seurauksia naisten fyysiselle ja psyykkiselle toimintakyvylle.Tuloksemme osoittavat, että vaikka monilla keski-ikäisillä on terveysriskejä, useimmat ovat varsin tyytyväisiä elämäänsä, tuntevat itsensä onnelliseksi ja elämänsä merkitykselliseksi sekä työn ja perheen välisen tasapainon hyväksi. Tämä siitäkin huolimatta, että lähes 80 prosenttia naisista kokee vaihdevuosioireita ja yli puolet raportoi lantionpohjan ongelmista.Paljon puhuttu keski-iän kriisikään ei näytä liittyvän ikään sinällään vaan elämäntapahtumiin ja yksilöllisiin taipumuksiin. Tutkimukset osoittavat ­lisäksi, että tiedolliset taidot heikkenevät vasta huomattavasti myöhemmin kuin keski-iässä. Keski-iän näkeminen synkässä valossa on erikoista, sillä tutkimukset eivät tue kielteistä mediakuvaa.HS:n vaihdevuosikyselyssä naiset kertoivat tulleensa lääkärin vastaanotolla jopa vähätellyiksi. Pahimmillaan keski-ikään liittyvät yleistykset voivat estää tunnistamasta niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat ongelmiinsa ulkopuolista apua.