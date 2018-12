Mielipide

Palaisin mielelläni hyväpalkkaiseen työhöni, mutta en löydä lapselleni riittävän laadukasta päivähoitoa

puhutaan siitä, miten äidit tahdotaan nopeasti töihin ja lapset varhais­kasvatuksen piiriin. Olen itse akateemisesti koulutettu uraäiti ja hoidan esikoistani kotona. En pääse palaamaan töihin, koska lapselleni ei ole saatavilla riittävän laadukasta varhaiskasvatusta.Alueemme päiväkodit ovat tupaten täynnä, ja paikan saattaa saada aivan toiselta puolelta Helsinkiä – jos saa. Hoitovapaa päättyy useimmiten lapsen ollessa noin yhdeksän kuukauden ikäinen, mutta käytännössä harva päiväkoti suostuu ottamaan hoitoon alle yksivuotiaan.Vuoden ikäisiinkin suhtaudutaan penseästi. Yksityisen päiväkodin työntekijä totesi minulle, että päiväkotiin jonottaa kymmeniä 12 kuukauden ikäisiä, mutta pieniä otetaan sisään mahdollisimman vähän, koska he ovat niin työläitä hoitaa. Kaupungin päiväkodin johtaja puolestaan totesi kysyttäessä, ettei suosittele päivähoitoa alle kolmevuotiaille. Olisin valmis myös perustamaan itse yksityisen hoitoringin ja palkkaamaan lapsille hoitajan kotiini, mutta hoitajista on huutava pula.Päiväkodissa pienten on ­sopeuduttava isompien lasten rytmiin ja suuriin ryhmä­kokoihin. Yksivuotiaani ei kaipaa päiviinsä korkeakoulutettua pedagogiikan ammattilaista ja tarkkaa lukujärjestystä vaan pysyvyyttä ja turvallista aikuista, jolla on aikaa vastata hänen perustarpeisiinsa.Näin ollen tulen hoitamaan lastani kotona noin 1,5-vuotiaaksi. Palaisin mielelläni töihin jo aiemmin, mutta en löydä lapselleni riittävän laadukasta päivähoitoa enkä halua tinkiä hänen hyvinvoinnistaan. Puolisoni ei valitettavasti ole valmis jäämään kotiin, sillä hänen työssään miesten perhevapaiden käyttöä ei katsota hyvällä.Yhteiskunnalle tämä tulee kalliiksi, sillä töissä ollessani kuukausipalkkani on 5 300 euroa, josta maksan veroja valtiolle lähes 2 000 euroa. Nyt saan kotihoidon tukea noin 600 euroa kuukaudessa.