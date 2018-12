Mielipide

Kaksoiskansalaisia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan

Eduskunnassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitys, jonka mukaan suomalaiset voisivat menettää kansalaisuutensa, jos he syyllistyvät vakaviin rikoksiin. Hallituksen esityksen mukaisesti Suomen kansalaisuuden menettäminen voisi ainoastaan koskea kaksoiskansalaisia, sillä kansalaisuudettomaksi tekeminen ei ole mahdollista.Maailmalla asuvien suomalaisten panosta Suomen kehittämisessä on arvostettu itsenäisyyden alkuajoista alkaen. Vuonna 1927 perustetulla Suomi-Seura ry:llä ja jo yli kaksikymmentä vuotta sen tuella toimineella ulkosuomalaisparlamentilla oli merkittävä rooli ­siinä, että Suomi hyväksyi kaksoiskansalaisuuden vuonna 2003. Siihen saakka uuden maan kansalaisuuden ottanut suomalainen menetti Suomen kansalaisuuden.Perusteluna lainmuutokselle oli auttaa Suomen ulkopuolella asuvia säilyttämään yhteytensä Suomeen ja helpottaa mahdollista Suomeen paluuta. Ulkomailla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista ääni­oikeutettuja on yli 251 000. ­Monet ulkosuomalaiset ovat ­ottaneet myös asuinmaansa kansalaisuuden.Kaksoiskansalaisuus on tärkeä mahdollisuus ulkosuomalaisille, jotka haluavat ­pitää yllä kulttuurista ja henkistä yhteyttä Suomeen.Kansalaisuus syventää ja lisää luottamusta sekä lujittaa siteitä Suomeen. Kansalaisuus on ­omiaan lisäämään yhteenkuuluvuutta, lojaliteettia ja integraa­tiota. Sen sijaan kaksoiskansalaisten asettaminen eriarvoiseen asemaan horjuttaa luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan.Nykyinen kansalaisuuslainsäädäntö palvelee hyvin maailmalla liikkuvia suomalaisia sekä Suomea kansainvälistyvässä ympäristössä. Sitä ei tule muuttaa.