Mielipide

Politiikan myrskyjä nousee ilman varoitusta, ja se kertoo siitä, millaiseksi politiikka muuttuu

Yleensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllätysten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keltaliivien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmat

myrskyt havaitaan etukäteen. Politiikan myrskyjä nousee yhä useammin ilman varoitusta. Se kertoo siitä, millaiseksi politiikka muuttuu.Vuoden 2011 vaalit ja perus­suomalaisten voitto olivat yllätys Suomessa. Vanhat valtapuolueet eivät olleet huomanneet, että ne olivat menettäneet kyvyn seurata äänestäjien tun­nelmia. Iso osa kansasta olikin ihan toisaalla kuin puoluetoimistoissa ja -organisaatioissa oletettiin.Samanlaisia yllätyksiä on tullut eri puolilla maailmaa. Britannian silloinen pääministeri David Cameron haki itselleen lisää sisäpoliittista valtaa järjestämällä kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä. Äänestyksen loppu­tuloksen piti olla selvä, mutta kansa olikin toisaalla. Cameronin uhkapeli päätyy nyt Britannian talouden ja politiikan katastrofiin, eroon EU:sta.Ranskan presidentinvaalit ja vaaleihin johtanut kehitys yllättivät. Pe­rinteiset valtablokit – maltillinen oi­keis­to ja sosialistit – hajosivat, ja nii­den ehdokkaat kompuroivat. Tuhkasta nousivat äärioikeiston Marine Le Pen ja keskustaoikeiston Emmanuel Macron. Macron oli vielä pari vuotta ennen vaaleja nimi, jolla ei perinteisten puolueiden mielestä ja niiden puristuksessa pitänyt olla mahdollisuuksia. Kansa oli eri mieltä.Unkarin levottomuudet syntyivät yllättäen uusien työlakien vuoksi. Ranskan keltaliivien kapina syttyi varoittamatta verojen vuoksi.ja populismin nousun taustalla on puolueisiin perustuvan organisoitumisen haurastuminen – kiinnikkeiden pettäminen.Populisteja ja populistisia liikkeitä on aina ollut ja uusia noussut. Puolueet ovat silloin tällöin menettäneet otettaan ja saaneet sen palautettua. Suomi saattoi olla tässä uusimmassa aallossa edelläkävijä vuoden 2011 vaaleillaan, mutta nykyisille Ranskan keltaliivien protesteille on edeltäjä 1950-luvulla. Ja olihan Suomessakin 1970-luvulla Veikko Vennamon protestiliike.Ranskan politiikkaa myllersi 1950-luvulla Pierre Poujade, joka nostatti kansaa eliittiä, vanhoja puolueita ja veroja vastaan. Poujaden joukot sai­vat vuoden 1956 parlamenttivaaleissa 2,5 miljoonaa ääntä ja 52 paikkaa. Kansanliike kuitenkin tuhoutui, kos­ka se suostui astumaan siihen järjestelmään, jota se arvosteli.kapina Ranskassa on kuin pienoismalli politiikan yleisestä tilasta. Perinteiset puolueet ovat rakentuneet vertikaalisesti: niillä on useita ohjelmia ja kankea järjestöllinen rakenne ruohonjuuritasolta puheenjohtajuuteen saakka jalostamassa hitaasti kansan toiveita. Tässä ruoansulatusjärjestelmässä poistuvat järjestelmää uhkaavat ainesosat.Keltaliivien protesti on horisontaalinen. Heillä ei ole johtajia. Vaatimukset ovat ristiriitaisia ja jokapäiväiseen elämään liittyviä parannus­ehdotuksia – jotka olisi toteutettava heti. Mukana on äärioikeistoa ja -vasemmistoa sekä maahanmuuttoa, EU:ta ja Macronia vastustavia sekä väkivaltaa käyttäviä. Enimmäkseen keltaliivit ovat kuitenkin turhautuneita tavallisia perusranskalaisia. Liikuttava voima on tunne suhteellisen eriarvoisuuden kasvusta: metropolien koulutettu väki pärjää, muut tuntevat putoavansa kelkasta tuottavuuden kasvuun tähtäävässä talouskehityksessä.Horisontaalinen aktivoituminen pilkkoo puolueita. Kansalaisten halu vaikuttaa ja korjata suhteellista ase­maansa yhteiskunnissa ei enää sovi vuosikymmenten takaiseen poliittiseen järjestelmään. Turval­lisuus­uhat, maahanmuuton huolet, eri­arvoisuuden tunne ja globalisaa­tion sekä ilmastonmuutoksen ­aiheut­tama ahdistus eivät kanavoidu puolueiden vanhaan toimintalogiikkaan.protestit ja populistiset liikkeet tukahtuivat, kun perinteiset puolueet ja populistien nousu valtaan vakauttivat tilanteen. Vanhojen puolueiden hyväksyttävyys oli yhä vahvaa ja ne katsoivat samaan suuntaan kuin äänestäjät: puolueet tar­josivat visioita paremmasta huomisesta. Nykyään monet puolueista – aivan kuten ammatillisen järjestäytymisen liitotkin – ovat syntyneet ajamaan asioita, jotka on jo saavutettu. Kansa katsoo taaksepäin ja haluaa suojautua huomiselta.Tulevien yllätyksien luonnetta on mahdotonta ennakoida, mutta yllätysten määrän voi olettaa kasvavan. Äärioikeistoa äänestänyt voi äänestää seuraavalla kerralla äärivasemmistoa, karismaattinen puhuja palkitaan, ja informaatiovaikuttaminen käy yhä tehokkaammaksi tavaksi vaikuttaa. Kiitosta saa se, joka tar­joaa lyhyen aikavälin etuja. Epä­vakaus kasvaa. Ensimmäinen epä­vakauden uhri voi olla Euroopan parlamentti kevään vaalien jälkeen.