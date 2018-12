Mielipide

Miksi presidentti Niinistö kiivastuu?

Sauli Niinistön suosio on huippu­lukemissa. Elinkeino­elämän valtuus­kunnan kysely kertoi marraskuussa, että 89 prosenttia kansalaisista on häneen tyytyväisiä. Se on enemmän kuin Venäjän ikipresidentillä Vladimir Putinilla, jonka suosio on vuoden mittaan pudonnut 75 prosentista runsaaseen 50 prosenttiin.Toki Niinistön suosioon on aihetta, ainakin jos Putiniin vertaa. Niinistö on maan isä, kirjamessujen portailla istuva vähän vekkuli isäntä, jolla on kaunis ja viisas vaimo, hurmaava taapero ja herttainen koira.Toisin kuin Putin, Niinistö johtaa demokratiaa. Siksi voin ilman rangaistuksen pelkoa kirjoittaa, jos en ole tyytyväinen Niinistön julkisiin esiintymisiin.katsomme perhe-elämää tasa­vallan huipulla, katsomme sivuun siitä, mikä presidentin työssä on tärkeää.Perustuslain mukaan Suomen ulko­politiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Tämä on osoittautunut Niinistölle sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän säröjä Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteisiin on tullut.Niinistö pitää yhteyttä sekä Donald Trumpin että Putinin kanssa, ja kolmen presidentin tapaaminen kesällä Helsingissä oli Niinistölle sulka hattuun. Hän on antanut kasvonsa suurvaltasuhteiden ristiaallokossa tasapainottelulle. Se on tärkeää työtä, ja eittämättä haastavaa.Johtajuudella on myös kääntöpuolensa. Se heijastuu myös sisäiseen keskusteluun. Niinistö voi olla arvaamatonkin: hän reagoi ihmeen ärhäkästi ulko- ja turvallisuus­poliittisiin aiheisiin.Yksi hämmentävä hetki oli syksyllä 2017 käyty vaalitentti, jossa istuva presidentti ryttäsi puolustusministeriön turvallisuuskomitean vaaleihin liittyneen taustamuistion selvänä trollauksena.Oliko jyrkkyys harkittua? Vai unohtaako Niinistö kiihtyessään, kuinka suurta arvovaltaa hän presidenttinä käyttää?Kysymys on aiheellinen, sillä Niinistö osaa myös peh­meän lähestymistavan: tolkun ihmisiä koskeneesta kiittelystä luontoiltaan soittamiseen.ei odota, että Niinistö olisi aina itse päivänsäde. Ja ilmaisunvapaus presidentilläkin tietysti on. Julkisuuden parissa työskentelevät tietävät, että yllätyksellisyys aiheuttaa julkikuvaan säröjä. Siksi on hyvä kysyä, miksi Niinistön julkikuva säröilee ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.Miksi juuri nuo asiat saavat presidentin kiivastumaan?