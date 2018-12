Mielipide

Ikästereotypiat vievät työpaikoilta parhaat osaajat

iällä työskenteleminen on noussut kuumaksi puheenaiheeksi eläkeiän nousun vuoksi. Moni pohtii, miten alati muuttuvassa työelämässä jaksaa 70-vuotiaaksi. Ihmetystä on herättänyt myös, miten omasta työllisyydestä voi edes huolehtia eläkeikään asti.on aiheellista. Ruotsalaistutkimuksen mukaan ikäsyrjintä alkaa jo 40-vuotiaana. Ikästereotypiat ovat juurtuneet syvälle ajatteluumme. Amerikkalaistutkija Becca Levyn mukaan jo 6–7-vuotiaat lapset osaavat toistaa ympäristöstään oppimiaan ikästereotypioita. Suurimmalla osalla meistä on myös sisäistettyjä ikästereotypioita, jotka voivat kaventaa näkemäämme aikahorisonttia omalle työurallemme.Suomalaisen työelämän ja Suomen kilpailukyvyn kannalta ikästereotypiat ovat pahimmillaan tuhoisia. Työuransa loppupuolella olevat työntekijät ovat organisaatioidensa arvokkaimpia voimavaroja. Silti juuri he putoavat työpaikoilta pois herkimmin esimerkiksi yt-neuvotteluissa. Tuloksena on mittava osaamisvuoto.tuttuja ikästereotypioita ovat vanhempien työntekijöiden muutosvastarinta ja vaikeudet oppia uutta. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole löydetty näyttöä, etteivätkö vanhemmat työntekijät oppisi yhtä hyvin kuin nuoret.Iällä ei ole havaittu olevan mitään vaikutusta itse työssä suoriutumiseen. Ikä vaikuttaa vain matalampaan itseluottamukseen uuden oppimiskyvystä. Aikuinen voi tarvita enemmän aikaa oppia ja harjoitella, mikä onnistuu parhaiten virheet ja kokeilun sallivassa ympäristössä.Jos yli 55-vuotias murehtii, miten töissä jaksaa, eikä keinoja tai valmiuksia oman osaamisen kehittämiseen löydy, hän alkaa herkästi vältellä haasteita ja uuden oppimista.Lopulta ajaudutaan tahtomatta noidankehään, eikä työntekijä enää pysy mukana työelämän vaatimuksissa. Eläke alkaa pyöriä mielessä. Jos yt-neuvottelut tulevat kohdalle, pahimmat ­pelot voivat toteutua.Konkareilla on osaamista, hiljaista tietoa sekä mittavat verkostot. He voivat jakaa taitojaan nuoremmille sekä osaamisellaan ehkäistä ennalta poikkeamia ja häiriötilanteita. Kokenut sairaanhoitaja voi intuitionsa ansiosta huomata, että jokin on pielessä, ennen kuin potilaan kunto romahtaa. Tehtaalla työskentelevä kuulee pelkästä koneen äänestä, että jokin osa on kulumassa rikki.voivat vaikuttaa asiaan paljon: palautteenanto, arvostuksen osoittaminen ja työkyvyn ylläpitämisen tuki pitkin työuraa rakentavat uskoa omaan työmarkkina-arvoon.Kun sekä työnantajat että ikääntyvät työntekijät keskittyvät löytämään ratkaisuja, löytyy paikka työelämästä jouhevammin.