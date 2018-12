Mielipide

Miksi me kokeneet, viidenkympin ja eläkeiän välissä olevat työnhakijat emme pääse edes työhaastatteluun?

korkeakoulutettu, laajasti täydennyskouluttautunut, pitkän työuran asiantuntijatehtävissä tehnyt nainen, iältäni viidenkympin ja eläkeiän välissä. Nykyisessä tehtävässäni olen ollut alun toistakymmentä vuotta – niin kauan, että ”tämä on nyt nähty”.Kaipaan uutta haastetta, minkä vuoksi olen hakenut useita osaamisprofiilini mukaisia työtehtäviä. Jälkikasvu on jo lentänyt pesästä, ja puolisokin kannustaa uuteen. Olen hyväkuntoinen, terve ja tarvittaessa valmis muuttamaan työn perässä. Ikäni puolesta ehtisin tehdä vielä saman pituisen uran, jonka joku nuorempi tekee, ennen kuin taas siirtyy urallaan eteenpäin.Mutta kukaan ei halua minua.Jokin aika sitten hain asiantuntijatehtävää, joka vastasi täydellisesti sekä osaamistani että toiveitani. Kun kerroin muutamalle tuttavalleni tehtävästä, kaikki totesivat, että ”sehän on kuin sinua varten luotu”. Minun ei ollut vaikea löytää tehtävän kannalta sopivaa suosittelijaa – joka tehtävästä keskustellessamme totesi, että ”sehän on sinun paikkasi”. Kieltämättä olin itsekin vaikuttunut, kun listasin ansioluetteloon hakemani tehtävän kannalta relevanttia osaamistani ja kokemustani. Mutta ikinä eivät rekrytoijat soittaneet sen paremmin suosittelijalleni kuin minullekaan.Arvoisat työnantajat ja rekrytoijat: Voisiko joku teistä – vaikkapa rohkeasti nimimerkin suojissa – kertoa, mikä vika meissä varttuneissa työnhakijoissa on, kun osaamisemme ei kelpaa? Olemmeko me rumia? Haisemmeko pahalta? Vai pelottaako teitä palkata osaavaa, mahdollisesti jopa itseänne kokeneempaa väkeä?Miksi Suomessa ei aktiivimallin ja muiden työnhakijoita kyykyttävien älyttömyyksien rinnalla ole järjestelmää, joka rankaisee yritystä rekrytoinnissa tapahtuvasta syrjinnästä? Pitääkö suomalaisten alistua nyhertämään työuransa parikymmentä viimeistä vuotta samaa työtä siitä riippumatta, kuinka vähän haastetta se tarjoaa ja kuinka paljon työnteko ilman motivaatiota ahdistaa? Mistä lähtien suomalaisella yhteiskunnalla on ollut tähän varaa?