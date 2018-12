Mielipide

Pitkäaikaissairauden hoidon kulut kasautuvat vuoden alkuun

on taloudellisesti tiukkaa aikaa monelle pitkäaikaissairaalle. Veronpalautuksista ja alennusmyynneistä huolimatta kukkaron nyörit on pidettävä kireällä, koska suuri osa sairastamisen kustannuksista kasautuu heti vuoden alkuun.Suomen terveydenhuolto­järjestelmään kuuluu kolme erillistä maksukattoa: yksi reseptilääkkeille, toinen asiakasmaksuille ja kolmas matkoille hoito- ja kuntoutuspaikkoihin. Kaikki maksukatot alkavat kertyä yhtä aikaa vuoden alussa.Tämä aiheuttaa monelle sairastavalle suuria taloudellisia paineita. Esimerkiksi kalliita psoriasislääkkeitä käyttävän henkilön on maksettava koko lääkeomavastuu (605,13 euroa vuonna 2018) heti vuoden ­ensimmäisellä apteekkikäynnillä. Kun päälle lasketaan muut sairastamisesta aiheutuvat omavastuut, alkuvuoden maksutaakka rasittaa sekä pieni- että keskituloisia pitkäaikaissairaita kohtuuttomasti.Järjestöjen tekemän selvityksen mukaan lähes joka neljäs joutuukin tinkimään muista välttämättömistä menoistaan voidakseen hoitaa sairauttaan. Osa jättää jopa lääkkeensä ostamatta tai lykkää lääkärissä käyntiä.Terveydenhuollon maksu­kattojen yhteenlaskettu summa on tänä vuonna noin 1 600 ­euroa. Niiden yhdistämistä ja kohtuullistamista on ehdotettu vuosien ajan monissa eri selvityksissä ja kannanotoissa. Erityisen kalliita lääkkeitä käyttävät toivovat myös mahdollisuutta maksaa lääkekatto osissa.Moni poliitikko onkin potilasjärjestöjen kanssa yhtä mieltä siitä, että järjestelmää on korjattava ja päivitettävä vastaamaan nykyaikaa. Asiat eivät kuitenkaan ole toistaiseksi juuri edenneet päätöksenteossa. Vaikka asiakasmaksulakiin on tulossa monia parannuksia, ne eivät vielä riitä ratkaisemaan tilannetta.Pitkäaikaissairauden hyvä hoito auttaa sairastavia pysymään työ- ja toimintakykyisinä ja säästää näin merkittävästi yhteiskunnan varoja. Viime vuosina nopeasti kehittyneet hoidot ovat tehneet tästä mahdollista, mutta maksukattojärjestelmä ei ole pysynyt mukana kehityksessä. Psoriasisliitto ja monet muut potilasjärjestöt toivovat nyt poliitikoilta pitkään odotettua kädenojennusta. Maksu­kattojen uudistamista ei voi enää jättää pöytälaatikkoon.