Mielipide

Lääkärikato Kalasatamassa uhkaa jo potilas­turvallisuutta

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

työskennellyt lääkärin tehtävissä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen psykiatrian poliklinikalla. Kyseessä on vastuualueeltaan ja henkilökunnaltaan Suomen suurin poliklinikka.Ennen Kalasatamaan muuttoa sinne siirtyneillä Kivelän ja Sturenkadun psykiatrian poliklinikoilla sekä päihdepoliklinikalla potilastyytyväisyys ja henkilökunnan työhyvinvointi olivat aluepoliklinikoiden kärkeä. Keskuksen auettua helmikuussa on poliklinikalta lopettanut tai jäänyt virkavapaalle jo kymmenen erikoislääkäriä. Myös erikoistuvien lääkäreiden tarjonta on vähentynyt tai he ovat hakeutuneet kaupungin muille poliklinikoille. Lopettaville lääkäreille ei ole löytynyt jatkajia.Lääkärit eivät uskalla hakea keskukseen töihin, koska he pelkäävät lääkäripulan vuoksi joutuvansa tekemään töitä monen edestä. Myös muiden ammattiryhmien edustajia on ollut aikaisempaa vaikeampi saada töihin.Tilanteen kehittymiseen on vaikuttanut kierteen tavoin kokeneiden lääkärien lähteminen. Tämän taustalla ovat olleet uudenlaiset tilaratkaisut, jotka soveltuvat mahdollisesti terveysaseman mutta huonommin psykiatrian vastaanottotoimintaan.Vastaanottohuoneissa ei ole näkymää ulos, ja huoneisiin saadut sisustustaulut auttavat vain vähän. Vastaanoton ulkopuolella tehtävä työ tapahtuu avokonttorissa, jossa monen on vaikea keskittyä muun muassa kirjaukseen ja lausuntojen laatimiseen. Tekniikka on modernia, mutta toimintahäiriöitä on usein.Työtä pyritään tekemään hyvin resursseista huolimatta. Potilaiden ja henkilökunnan tyytymättömyys kasvaa kuitenkin jatkuvasti, erityisesti lääkäripulan vuoksi. Kehittynyt tilanne on uhka potilasturvallisuudelle, kun työryhmistä puuttuu lukuisia hoitavia lääkäreitä.Tilanteeseen liittyvää huolta on tuotu päättäjien tietoon jo ennen Kalasatamaan siirtymistä ja koko kuluneen vuoden ajan. Viesti on kuitenkin kaikunut kuuroille korville.Kalasataman jälkeen avattiin myös Vuosaareen vastaava keskus, jossa henkilökunta on saanut osakseen samanlaista tiloihin liittyvää kuormitusta. Kaikesta huolimatta nyt myös keskustaan suunnitellaan samanlaista terveyden ja hyvinvoinnin keskusta.