Mielipide

Aikuinen, miksi et lukisi nuortenkirjaa?

Miltä

kuulostaisi teos, joka käsittelee herkästi ja uskottavasti elämää mielenterveysongelmien kanssa? Entä kirja, jonka päähenkilö ei istu stereotyyppiseen sukupuolirooliin tai joka kuvaa koskettavasti nykypäivän rasismia?Ilolla voin kertoa, että näistä aiheista on jo kirjoitettu erinomaisia teoksia. Osa niistä on saanut erilaisia palkintoehdokkuuksia ja palkintojakin. Moni ei ehkä ole kuullut niistä, sillä ne ovat Young Adult -kirjallisuutta: kirjoja, joiden pääasialliseksi kohderyhmäksi on luokiteltu nuoret aikuiset.Kirjallisuuskeskustelu on ollut viime aikoina vilkasta, mutta nuortenkirjallisuus jää toistuvasti keskusteluiden ulkopuolelle. Julkisuudessa huolestutaan ja ihmetellään, kun nuoret eivät enää lue. Ratkaisuja ongelmaan mietitään hallitusta myöten, mutta samaan aikaan nuorille suunnatusta kirjallisuudesta vaietaan.Tilannetta pitäisi tietoisesti muuttaa. Nuortenkirjallisuus tulisi nostaa kirja-arvosteluissa, kirjoja markkinoitaessa ja kirjoista keskusteltaessa samalle tasolle muiden kirjallisuuden lajien kanssa.Nuori ei välttämättä halua tarttua kirjaan, joka kertoo vuosikymmeniä vanhemman ihmisen elämästä. Hän ei ole vielä elänyt aikuisuutta, eikä hänellä ole siihen tarttumapintaa. Nuorta ei myöskään kiinnosta nuortenkirja, johon aikuiset lukijat suhtautuvat jo lähtökohtaisesti ylenkatseellisesti. Jotta nuorille ja nuorille aikuisille suunnatut kirjat saisivat ansaitsemaansa arvostusta, tulisi aikuistenkin lukea niitä.Nuortenkirjat tarjoavat samanlaisia maailmoja kuin aikuistenkin kirjat. Erona on vain se, että niissä toimijat ovat nuoria. Näin nuorten lukijoiden on helpompi samastua kirjan henkilöihin. Nuortenkirjoissa käsitellään vaikeita aiheita usein aikuisten kirjoja rohkeammin ja ennakkoluulottomammin – samalla avoimuudella, jolla nuoret itse suhtautuvat ympäröivään maailmaan.Aikuinen, kun seuraavan kerran etsit luettavaa, haasta itsesi ja tartu nuortenkirjaan. Saatat yllättyä. Yllättyä voi myös nuori, joka esimerkkisi innoittamana tarttuu samaan kirjaan ja kenties löytää siitä itsensä.