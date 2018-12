Mielipide

Vakaumus oikeuttaa harvoin poikkeuksiin

Uskonnollis-eettisellä

Uskonnollis-eettiset

Eurooppalaisen

Uskonnonvapauden

Yksi

Uskonnollis-eettiset erivapaudet ovat yleisiä yhteiskunnissa, joissa valtio on suhteellisen heikko, yksilönvapaudet ovat vahvoja ja uskonnolla on suuri merkitys. Näissä yhteiskunnissa uskonto haastaa usein tieteen auktoriteetin, ja niin valtio kuin lainsäädäntökin joutuvat kilpailemaan yksilöiden ja ryhmien eettisten vakaumusten kanssa.Pisimmälle uskonnollis-eettiset erivapaudet on viety Yhdysvalloissa. Siellä korkeimman oikeuden päätöksen nojalla voidaan poiketa ­vakaumuksellisin perustein muun muassa yhdenvertaisuutta koskevasta lainsäädännöstä. Tunnettu esimerkki on tapaus, jossa leipuri kieltäytyi toimittamasta hääkakkua samaa sukupuolta olevalle parille.Skeptisyys valtiota kohtaan ei kuulu pohjoismaiseen historialliseen perinteeseen, jossa tärkeitä arvoja ovat uskonnon kuuluminen yksityiseen elämänpiiriin, lainkuuliaisuus, demokratian kunnioitus ja yksilönvapauksien suhteellisuus.Pohjoismainen hyvinvointivaltio on myös alusta lähtien ollut vahvasti tieteellinen projekti: yksilöiden oikeuksien ja sosiaalisen insinööritaidon välille haetaan tasapainoa. Tähän projektiin sopivat huonosti esimerkiksi lasten kotikoulutus ja rokotevastaisuus, joissa yhdistyvät epäluulo tiedettä ja julkista valtaa kohtaan.Eurooppalaisen ja suomalaisen ihmis- ja perusoikeusperinteen pohjana on suhteellinen yksilönvapauksien ja yhteisöllisten näkökohtien järjestelmä. Siinä oikeuksia ja vapauksia rajoitetaan usein yhteiskunnallisen edun nimissä.Uskonnollisten erivapauksien myöntäminen johtaisi helposti siihen, että perus- ja ihmisoikeudet muuttuisivat reikäjuustoksi. Yhdelle ryhmälle myönnetty erivapaus kannustaisi myös muut ryhmät vaatimaan samankaltaisia vapauksia itselleen.Uskonnonvapauden ydin tulisi ymmärtää yksilön oikeudeksi uskoa vapaasti ilman, että valtio määrää sallitut uskonkappaleet. Uskonnonvapauteen ei välttämättä kuulu ­oikeus valita itse, mitä yhteiskunnan sääntöjä voi jättää noudattamatta uskonnollisen vakaumuksen perusteella.Suomessa uskonnollis-eettisten erivapauksien tarpeellisuutta voidaan luontevasti arvioida osana lainsäädäntöprosessia. Eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on tässä arvioinnissa erityisen tärkeä asema.Eduskunta voi myös arvioida niitä taloudellisia, kansanterveydellisiä tai yhdenvertaisuuteen liittyviä näkökohtia, joilla uskonnonvapautta ollaan rajoittamassa. Jos perusteet eivät ole kestäviä, yksilönvapauksien on saatava etusija.Yksi eduskunnan ratkaistavaksi kuuluva asia on, voidaanko uskonnollisin perustein tehdyt poikien ympärileikkaukset hyväksyä Suomessa. Viime vuosina poliisi, syyttäjät ja tuomioistuinlaitos ovat ar­vioineet hieman horjuvasti sitä, onko kyse pahoinpitelystä.Ongelma on ollut pitkään tiedossa, mutta ehkä asian arkaluontoisuuden takia poliitikot ovat jättäneet sen viranomaisten huoleksi. Eduskunnan pitäisi ratkaista asia joko myöntämällä uskonnollinen erivapaus tai selkiyttämällä rikoslakia.