Mielipide

Nuorten valvoja joi laivalla liikaa ja päätyi putkaan – lukioikäiset olivat risteilyllä oman onnensa nojassa

On taas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

joulu- ja uudenvuodenristeilyiden aika. Laivayhtiöt tarjoavat risteilyjä myös lukioikäisille nuorille. Kummastelen sitä, miten nämä risteilyt järjestetään.Alle 18-vuotiaat nuoret kuuluvat Suomessa lastensuojelun piiriin. Olen kuullut, että päihtyneestä alaikäisestä tehdään lastensuojeluilmoitus ja vanhempiin otetaan yhteyttä. Kuitenkin alaikäiset nuoret käyvät laivaristeilyillä, joissa myydään alkoholia – myös laivan baarista papereita tarkistamatta.Kyllä, näillä risteilyillä on valvojat mukana. Vanhempien on allekirjoitettava paperi, jossa luvataan antaa lapsen valvonta nimetyn, täysi-ikäisen ”valvojan” haltuun risteilyn ajaksi.Oman nuoreni risteilyllä ryhmän valvoja päihtyi laivalla niin vahvasti, että joutui menomatkalla laivan putkaan eikä päässyt enää Tukholmasta takaisin laivaan käytöksensä vuoksi.Nuoret olivat siis käytännössä koko matkan vailla valvontaa. Myös Tukholmassa he liikkuivat omillaan.Moni 16–17-vuotias on varmasti taitava, vastuullinen ja itsenäinen. Kaikki eivät sitä tuossa iässä todellakaan vielä ole. Miten tämä laivayhtiöiden käytäntö on mahdollinen kenenkään puuttumatta asiaan? Jokainen täysijärkinen ymmärtää, millaisia riskejä toimintaan liittyy.