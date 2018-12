Mielipide

Internet rauhoittui, kiitos Melania Trump!

on ollut raskaiden ja sotaisten uutisten värittämä, mutta onneksi yhteen paikkaan laskeutui rauha: internetiin.Rauha laskeutui internetiin toukokuun 7. päivänä, kun Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump ryhtyi suitsimaan internetissä rehottanutta huonoa käytöstä.”Internet – ja teknologia yleensä – ovat voimakkaita voimia, kun ne valjastetaan hyvään. Uskon, että me yhdessä pystymme todella vaikuttamaan siihen, että rohkaisemme ihmisiä hyvään käytökseen verkossa”, Trump julisti Valkoisen talon julkaisemassa tekstissä.Trumpin kampanjan nimi oli Be Best. Ole paras.me emme olleet internetissä parhaita versioita itsestämme.Olimme riidanhaluisia:”Toivottavasti saat paljon Twitter-seuraajia, jotta kaikki saavat selville, että olet täysi mulkku [asshole]”, eräskin käyttäjä @realDonaldTrump tviittasi arvostelijalleen toukokuussa 2013.Olimme ilkeitä:”Aina kun puhun vihaajista ja häviäjistä, teen sen rakkaudella ja kiintymyksellä. He eivät voi mitään sille, että sattuivat syntymään vinksallaan [fucked up]”, sama käyttäjä tviittasi syyskuussa 2014.Sellaista se oli, elämä internetissä.käyttäjästä @realDonaldTrump tuli Yhdysvaltain presidentti, jolloin hänen internet-käyttäytymisensä alkoi saada yhä enemmän huomiota. Donald Trump kuitenkin jatkoi vanhalla tyylillään. Ehkä se oli osa hänen viehätystään.Sitten Melania Trump astui esiin.”Tämän päivän teknologia antaa ihmisille digitaalisen suojakuoren, jonka taakse kätkeytyä”, Trump sanoi paneelikeskustelussa, jossa pohdittiin turvallisen internetkulttuurin luomista.”Nimettömyys voi johtaa siihen, että lämpö ja välittäminen katoavat ja lapset ja aikuiset kokevat tarvetta ilkeyteen ja julmuuteen”, hän jatkoi paneelista uuti­soineen The Washington Post -lehden ­mukaan.Donald Trumpin tyyliin onkin sittemmin tullut lämpöä.Joulukuussa hän jopa kehui alaistaan, uutta ulkoministeriä Mike Pompeota:”Mike Pompeo tekee loistavaa työtä, olen ylpeä hänestä. Hänen edeltäjällään, Rex Tillersonilla, ei kuitenkaan ollut tarvittavia henkisiä kykyjä. Hän oli tyhmä kuin saapas, enkä päässyt hänestä eroon kyllin nopeasti. Saatanan laiska. Nyt meininki on ihan toisenlainen, tunnelma on mahtava!”