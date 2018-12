Mielipide

Myös pimeyttä on syytä suojella

suojelemisessa on perinteisesti kiinnitetty huomiota suojelualueisiin. Huomiotta on jäänyt, että luontoa uhkaa myös ihmisen yön pimeyteen tuoma keinovalo. Se sekoittaa luonnon normaalia rytmiä, joka vaihtelee maapallon pyörimisen mukaan.Yön pimeys tarjoaa suojan monille lajeille. Kun ihmiset vetäytyvät nukkumaan, muille lajeille jää enemmän tilaa ja rauhaa.Ilman keinovaloa puolet maa­pallosta olisi joka hetki luontaisen pimeyden peitossa. Satelliittikuvista on havaittu, että enää vain 17 prosenttia maapallon väestöstä näkee asuinpaikaltaan täysin valosaasteettoman yötaivaan. Noin 60 prosenttia eurooppalaisista asuu alueilla, joilta ei keinovalaistuksen takia näe Linnunradan tähtiloistoa.tilanne on vielä pahempi. Satelliittien mittalaitteet eivät havaitse lyhytaaltoisinta keinovaloa, jota on runsaasti valkosävyisten led-lamppujen valossa. Led-lamppujen käyttö ulkovalaistuksessa on yleistynyt nopeasti.Ongelmaa kärjistää se, että lyhytaaltoinen keinovalo on biologisilta vaikutuksiltaan kaikkein voimakkainta. Led-lamppujen lyhytaaltoista valoa voitaisiin vähentää tuote­kehityksen avulla. Se olisi ympäristönsuojelun kannalta perusteltua, vaikka muutos hieman heikentäisikin lamppujen energiatehokkuutta.Vaikutukset luontoon ja ympäristöön eivät ole olleet valaistussuunnittelun lähtökohtana. Pahimmillaan keinovalo kuitenkin tappaa: monet yöhyönteiset juuttuvat ­uuvuttavaan kuolemantanssiin katulampun ympärille.Heikkotehoinenkin valo häiritsee. Monet lajit aistivat valoa paljon herkemmin kuin ihminen. Keinovalon kajossa kiiltomatonaaraan on turha yrittää houkutella kumppania himmeän fluoresenssivalonsa avulla.valo edustaa perinteisesti kehitystä ja edistystä. Valo nujertaa pimeyden voimat ja pitää hämärämiehet kurissa. Tällaisesta syvälle juurtuneesta kulttuurisesta symboliikasta on syytä päästä eroon.Valo ei ole pelkästään hyvästä. Luonnolle keinovalo on usein saastetta. Se tuhoaa monille lajeille elintärkeän luonnonvaran, pimeyden.Noin kaksi kolmasosaa maapallon selkärangattomista lajeista on aktiivisia hämärässä tai pimeässä. Liki kaikki lepakkolajit ja yli 90 prosenttia sammakkoeläimistä ovat pimeäaktiivisia. Kasvitkin tarvitsevat pimeyttä elintoimintojensa rytmittämiseen ja siihen, että solut toimisivat normaalisti.Arviot yöeliöiden määrästä ovat epävarmoja, sillä valtaosa maapallon lajeista on vielä tunnistamatta. Päivälajit tunnetaan parhaiten.Suurin osa tuntemattomasta elonkirjosta piileskelee kirjaimellisesti pimeydessä. Suomen nisäkäslajeista selkeästi päiväaktiivisia ovat vain orava ja ihminen.toki lisäävät ihmisen omaa hyvinvointia. Turvallinen ja nopea liikkuminen, tehokas työnteko tai opiskelu ei onnistu pilkkopimeässä.Haitatonta öinen valoaltistus ei silti ole ihmisellekään. Keinovalo voi häiritä lepäämistä, kehon palautumista ja normaalin vuorokausi­rytmin säilymistä silloinkin, kun ­valo koetaan miellyttäväksi ja turvalliseksi.Valo vaikuttaa kehoomme tiedostamattomasti hormonijärjestelmän kautta. Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu vahvoja viitteitä yöllisen valoaltistuksen yhteydestä moniin terveysongelmiin, kuten ylipainoon sekä rinta- ja eturauhassyöpiin. Ympäristöön pääsevään keinovaloon pitäisikin suhtautua samoin kuin ympäristömeluun, joka on jo laajasti tunnustettu haitalliseksi.on onneksi helposti ratkaistava ongelma. Kun turhaan palavat, liian kirkkaat, häikäisevät tai väärään paikkaan osoittavat lamput on napsautettu sammuksiin, ongelma katoaa valon nopeudella. Samalla säästyy energiaa ja vältetään päästöt, jotka olisivat aiheutuneet sen tuottamisesta.Huolellisen valaistussuunnittelun avulla huonot ratkaisut voidaan ehkäistä ennalta. Jo nyt katujen, puistojen ja teiden valaistus voidaan mukauttaa käyttäjien tarpeisiin. Kun käyttäjiä ei ole, valaistus voidaan himmentää tai sammuttaa.Valaistuksen taitava, tehokas ja tarpeenmukainen käyttö ei merkitse paluuta pimeään keskiaikaan. Valosaasteen vähentäminen luo turvallisuuden kärsimättä nykyistä miellyttävämpää ja terveellisempää elinympäristöä. Vielä tärkeämpää on, että myös muu luonto saa samalla tarvitsemansa turvapaikan.