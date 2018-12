Mielipide

Ainakin nämä 20 merkittävää asiaa opimme kiihkeästä uutisvuodesta 2018

tullut aika kiteyttää kiihkeän uutisvuoden opit.Suomessa on natseja, jotka tietävät olevansa natseja.Ilmastonmuutoksesta ovat huolissaan yhä useammat ihmiset, joiden mielestä diesel on liian kallista.Angela Merkel ei mennyt vielä minnekään, mutta silti häntä jo moni ikävöi.Saudi-Arabia on roistovaltio.Venäjä oli kesällä hetken loistovaltio, joka järjesti upean ulheilutapahtuman.Jalkapallo on peli, jossa pelaajat juoksevat pallon perässä 90 minuuttia ja sitten Suomi voittaa.Elon Musk on tehnyt liian pitkää päivää.Helsinkiin voidaan tehdä kalliita rakennuksia, joista kaikki pitävät.Juha Sipilä on omasta mielestään mainettaan parempi.Kukaan ei halua enää olla oman maansa Macron.Puoluejohtajan ei kannata esiintyä ilman paitaa, paitsi Venäjällä.Sdp:llä on toivoa, vaikka Antti Rinne.Suomen hallitus oppi, että Jemenissä sotaa käyvät Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit ovat sotaa käyviä maita.Venäjän GRU on vilunkihommissa joko mainettaan parempi tai huonompi.Sinisistä ei tule mitään, ja vain osa sinisistä tietää sen.Britannia on pulassa, ja vain osa briteistä tietää sen.Donald Trumpin pitäisi olla pulassa. Jostain kumman syystä hän ei ole.Alkoholilain uudistus sai suomalaiset juomaan entiseen malliin.Taksilain uudistus toi Suomeen yllättäen myös taksiasiainvaltuutetun.Viimeistään huomenna opimme, kuka on Jokereiden uusi omistaja. Harry Harkimo kun lupasi kertoa nimen ”ennen kuin joulupukki tulee”.