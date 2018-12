Mielipide

Lumileikit on pidettävä elävänä perintönä

syntytarina on tallessa ­Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kansanrunousarkistossa. Tarina on uskomukseksi naamioitua kansanviisautta.Lumi oli tarinan mukaan alun perin jauhoa. Jauhotomua oli ammoin tuiskunnut taivaista, lojunut pitkin maita ja mantuja. Jumala oli käskenyt: vain munankuorella sopii ihmisen ammentaa sitä elantonsa lisäksi ja turvaksi.Matti ei kuitenkaan tyytynyt osaansa. Meni, onneton, ja kauhoi yön salassa parasta nisujauhoa tynnyriin. Paisui lihavaksi ja myi sen, mitä ei jaksanut syödä. Seuraavana talvena taivaan manna muuttui ihmisten käsissä vedeksi.taas saman ikuisuuskysymyksen äärellä. Joku – Matti, minä, me – ahnehtii maallista hyvää eikä välitä kohtuudesta. Seuraukset ovat kohtalokkaita.Vanha kansa pelkäsi nälkää. Mitä me menetämme?SKS:n arkistossa säilytetään myös suurta koululaisten leikkiperinne­kyselyä vuodelta 1928. Vastaajien mielestä tuon ajan hauskimpia ja suosituimpia leikkejä oli lumiukkojen muovaaminen. Lumiukkoja on tehty Suomessa aina, koululaiset ar­vioivat.Lumiukon rakentaminen onkin luonteeltaan ajaton – ehkä jopa kivikautinen – leikki. Porkkananenä sen sijaan näyttää vakiintuneen lumiukon kasvoille 1900-luvun jälkipuolella. Ilmeisesti joulukorteista omaksuttu idea löi läpi kansankulttuuriin vasta, kun ruokaan liittyvät moraalisäännöt höltyivät.Muhkealla lumiukolla on talven hymyilevät kasvot, mutta lumiukko on myös paljon puhuva pohjoisuutemme symboli. Osmo K. Oksasen klassisessa 1950-luvun matkailujulisteessa lumiukko toivottaa turistit tervetulleiksi Suomeen.pohjoinen kansa, kotonamme talven keskellä. Sankarimme Lemminkäisestä Urho Kekkoseen ja Siiri Rantasesta Kiira Korpeen liikkuvat suksilla ja luistimilla. Me vedämme yhtäläisyysmerkit pohjoisuuden, lumen ja Suomen ­lipun valkoisen välille. Täällä rakkaus on lumivalkoinen.Pohjoinen identiteetti voi vielä tuntua lujalta, mutta se on haurastumaan päin. Ennusteiden mukaan lumiraja siirtyy vuoteen 2100 mennessä Rovaniemen tasalle tai vielä pohjoisemmaksi.Viekö ilmastonmuutos luonnonvaraisen lumiukon kokonaan pois ulottuviltamme?vaikutusta kulttuuriin, perinteeseen ja identiteettiin ei ole toistaiseksi tutkittu ­eikä ymmärretty riittävän laajasti. Näkökulmat ovat luonnontieteellisesti painottuneita. Lumileikkien tarkastelu kulttuuriperintönä avaa kestävän kehityksen keskusteluihin humanistisen näkökulman.Lumileikit ovat ihmisen ja pohjoisen luonnon kosketuspinnassa syntynyt kulttuuriekologinen ilmiö. Etenkin suojalumen leikit elävät ja periytyvät vain muutaman lämpöasteen marginaalissa. Tradition arvo ja haavoittuvuus on tunnistettu vasta nyt.vahvistettiin Suomen ensimmäinen elävän perinnön kansallinen luettelo, jossa lumileikit nostettiin yhdeksi 52 kohteesta. Tätä perinnettä ovat lumiukot, lumilinnat ja -majat, lumilyhdyt, lumi­enkelit ja lumieläimet.Kukin maa voi tehdä oman kansallisen listauksensa pohjalta ehdotuksia Unescon aineettoman maailmanperinnön luetteloon. Lumileikit olivat mukana ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2018, mutta Suomi valitsi kärkiehdokkaikseen saunomisen ja kaustislaisen viulunsoiton – erinomaisia kohteita nekin.Unescon luetteloa täydennetään säännöllisin väliajoin, joten lumileikeillä on vielä tilaisuutensa.Unescon hakuprosessi ei tosin suosi lumileikkien kaltaista, lasten keskuudessa omalla painollaan siirtyvää traditiota, joka ei rajaudu tiukasti paikalliseksi tai alueelliseksi. Yleismaailmallisen ilmiön nostaminen maailmanperinnöksi voisi kuitenkin auttaa ymmärtämään, että ­ilmastonmuutoksen torjunta on ­ihmiskunnan yhteinen asia.suomalaiset emme voi varata lumileikkejä vain omaksi kansalliseksi perinteeksemme. Mutta jos hakisimme lumileikeille maailmanperinnön asemaa, tekisimme ison kulttuuriteon kaikkien pohjoisten alueiden puolesta.Se olisi näköisemme tapa ajaa lumisen talven, pohjoisen identiteetin ja kestävän kehityksen asiaa.