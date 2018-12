Mielipide

perheessä taitaa olla jokin outo tapa, jota ilman joulu ei tule. Meillä se on itse tehty joulukortti, jonka tyylittömyydelle ei löydy vertaa.Kaikki alkoi, kun lapset olivat pieniä. Tytöt puettiin Mariaksi, Joosefiksi ja enkeliksi. Valokuva liimattiin kartonkiin ja päälle tällättiin kultahilettä. Minä ilmoitan teille ilosanoman, kuului teksti.Seuraavana vuonna heidät puettiin paimeniksi. Nyt Betlehemiin!Vähitellen konsepti lähti vähän käsistä. Hotellinomistaja veti ovea kiinni Marian ja Joosefin nenän edessä: Koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Velkakriisin vuonna 2008 Augustus kahmi rahat Ma­rian ja Joosefin käsistä: Siihen aikaan an­toi keisari Augustus käskyn, että koko val­takunnassa oli toimitettava verollepano.kortti on ollut henkilökohtainen. Avioeron ja yt-neuvottelujen välissä vuonna 2013 kuvassa oli vain käsiä, jotka pitivät kiinni toisistaan: Älkää pelätkö.Viime vuosina kortti on kommentoinut uutisia. Vuonna 2014 juhlittiin tasa-arvoista avioliittolakia eduskunnan rappusilla: Minä ilmoitan teille ilosanoman. Pakolaiskriisin vuonna 2015 tytöt istuivat vastaanottokeskuksen rappusilla turvapaikkaa hakevan äidin kanssa: Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene.Tänä vuonna ilmastonmuutos oli ilmeinen aihe. Joosef ja Maria istuvat vesisateessa ja surullinen enkeli pitää sateensuojaa.ideoidessamme tunnen joka vuosi yhä suurempaa kollegiaalista kunnioitusta evankelista Luukasta kohtaan. Hän kuvaa tapahtumat reportterin tarkkuudella, taustoittaa poliittisen tilanteen ja kuvaa myös henkilöiden ajatuksia ja tunteita.Luukkaalla on täytynyt olla hyvät lähteet.Ilman lähteitä ei olisi journalismiakaan. Jos voisin, lähettäisin tänä vuonna joulukortin kaikille lähteilleni. Heille, joille vapaa tiedonvälitys on niin tärkeä arvo, että he ovat valmiit näkemään sen vuoksi vaivaa. Heille, jotka tarkistavat faktoja vielä silloinkin, kun leikkaussalissa odotetaan tai vastaväittäjä jo kävelee kohti katederia. Heille, jotka kertovat kokemuksistaan julkisesti, vaikka tietävät saavansa ikävää palautetta.Haluaisin lähettää joulukortin myös lukijoille, erityisesti heille, joilta olen saanut palautetta. Siinä lukisi näin: Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä.