Kännykumarasta leuka ylös!

on istunut kumarassa jo vuosia. Minne tahansa menet, bussiin tai puistoon, on lähes kaikilla niska mutkalla ja katse nöyrästi alhaalla. Peukalo pyyhkii ruutua, etsii kuvia ja viestejä.Ulkopuolinen voisi nähdä kyyryniskoissa laajalle levinnyttä oireyhtymää. Näky on sama kaik­kialla länsimaissa.Nyt on aika nostaa leuka uljaasti ylös.Älykännyköiden myynti ja toimitukset eivät kasvaneet maailmassa vuonna 2017, eivätkä ehkä tänäkään vuonna. Koko 2000-luku nähtiinkin jopa kaksinumeroista kasvua.asema alkaa laskea tai tasaantua. Aivan kuin älylootaan ei saisi enää tungettua uusia ominaisuuksia. Viides kamera?Moni ilahtuu. Lopultakin! On naurettavaa tekstata kahdella sormella. Ajatus kulkee peukaloa nopeammin.Älykännykkä ei poistu kokonaan, mutta jotain alkaa tulla tilalle. Ihmisen sielun voittaa laite, jolla on yhä helpompi pitää yhteyttä. Ehkä näemme sen jo ensi vuosikymmenen alussa.Mikä se on? Kukaan ei tiedä.on useita yhteydenpitotapoja.Maailman lehdistä olemme lukeneet, että älykaiutin on jo miljoonissa kodeissa. Niiltä voi englanniksi kysyä mitä vain ja tilata vaikka liput leffaan.Kaiuttimellakin on ongelmansa. Se voi poimia ostopyynnön esimerkiksi tv:n ohjelmasta. Perheen nuori tilailee kotiin mitä sattuu. Kohta se tulee Suomeen.. Ruudun näyttö kelluu silmien edessä ilmassa. Jos ette usko mitä on tulossa, katsokaa Oulun yliopiston sivuilta video 6g-hankkeesta.6g? Se tulee 5g:n jälkeen 2030-luvulla. Lapsesi ei sitä enää edes ihmettele.Silmän lähelle on luvattu heijastuvaa näyttöä pitkään. Google toi myyntiin datalasit, mutta tuote ei myynyt vielä. Ehkä koemme liian hyökkäävänä näytön, joka tulee lähelle silmiä.Älkää naurako. MIT-yliopisto kokeilee jo, voiko ajatuksia lukea ja siirtää mittaamalla leuan ja kasvojen pientä lihasvärinää.Jo vuonna 1988 Mark Weiser keksi käsitteen ubicomp, ”kaikkialla läsnä oleva tietokone”. Se on upotettu esineisiin. Vaikkapa tapetti tai tuoli tunnistaa tarpeesi, ja niitä voi käskyttää.Ajatuksen voimin on jo siirretty symboleja aivoista aivoihin verkossa. Ajatuksia voi lukea, tosin huonosti, aivojen sähköisistä värähtelyistä. Jos aivoluku toteutuu, tarvitsemme suojakypärää. Emme halua päästää kaikkia pään sisäisiä hullutuksia julki.