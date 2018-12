Mielipide

EU:n sisämarkkinoita pitää edelleen kehittää

tuli kuluneeksi 25 vuotta EU:n sisämarkkinoiden perustamisesta. Euroopan komission marraskuussa julkaisemassa sisämarkkinoiden tilannearviossa todetaan, että sisämarkkinoiden toiminnan ja kilpailukyvyn näkymät eivät ole yksinomaan valoisat.Talouskriisin aikana ja sen jälkeenkin kilpailua sisämarkkinoilla on pyritty rajoittamaan eri puolilla EU:ta. Kansallisella tasolla markkinoita on ohjattu suosimaan kotiseudun toimijoita. Tämä on inhimillisesti ymmärrettävää, mutta taloudellisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta va­hingollista. Se johtaa sisämarkkinoiden toiminnan heikentymiseen, tuottavuuden laskuun ja elintaso-odotteen heikentymiseen.on yhä yksi maailman suurimmista markkinoista. Kasvuvauhti on kuitenkin hitaampaa kuin kilpailijoilla: kun EU:n talouden koko vuonna 2007 oli 13,0 biljoonaa euroa, vuonna 2017 se oli 15,3 biljoonaa euroa. Yhdysvaltojen talouden koko on kasvanut samassa ajassa 10,6 biljoonasta eurosta ja 17,2 biljoonaan euroon.Vuonna 2007 maailman sadan suurimman yrityksen joukossa oli 42 eurooppalaista yritystä, vuonna 2017 enää 28. Amerikkalaisten yritysten osuus nousi 34:stä ja 37:ään. Kiinalaiset harppasivat kolmesta 19:ään.Mikäli EU haluaa säilyttää elintasonsa ja vaikutusvaltansa maailmassa, sen on pyrittävä kääntämään tätä kehitystä. Sisämarkkinoiden parantaminen on ilmeinen keino.vuotta sitten palveludirektiivin odotettiin tuovan useamman sadan miljardin euron lisän EU:n talouteen. Vain murto-osa tavoitteesta on saavutettu, koska jäsenmaat ovat olleet kyvyttömiä tai haluttomia toimeenpanemaan yhteisesti sopimaansa lainsäädäntöä. Kansallisissa käytännöissä on yhä palvelukaupan esteitä, kuten vai­kea­selkoisia määräyksiä ja päällekkäisiä lupa- ja ilmoitusvaatimuksia.Myöskään perinteisen tavarakaupan saralla sisämarkkinasääntöjä ei aina noudateta. Esimerkiksi niin sanotun vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaan yhdessä jäsenmaassa laillisesti kaupan pidettyä tavaraa ei saa kieltää toisessa jäsenmaassa ilman vankkoja perusteita. Käytännössä kansalliset markkinavalvontaviranomaiset eivät sovella periaatetta johdonmukaisesti.Etenkin pienille yrityksille on kallista selvittää eri EU-maiden erityisvaatimuksia. Näin yrityksiltä evätään mantereenlaajuisen kotimarkkinan kasvualusta, jollaiselta amerikkalaiset ja kiinalaiset kilpailijat ponnistavat maailmanmarkkinoille.ja EU:lle on keskeistä, ­että olemme kilpailukykyisiä koko maailmassa. EU:n viennin arvo tavarat ja palvelut yhteenlaskettuna on 46 prosenttia bruttokansantuotteesta. Yksi työpaikka seitsemästä riippuu viennistä muualle maailmaan. Tulevasta kasvusta jopa 90 prosentin arvioidaan tapahtuvan EU:n ulkopuolella. Esteetön pääsy maailmanmarkkinoille on välttämätöntä kasvulle ja työllisyydelle.EU:n kilpailukyky- ja tuottavuushaasteet ovat läsnä Suomessakin. Edistystä on tapahtunut esimerkiksi vähittäiskaupassa, mutta suomalaisen tehdasteollisuuden sektorit jäävät tuottavuuskehityksen vertailussa EU-maiden keskiarvon alapuolelle. Uudistuksia on syytä jatkaa.jatkaa toimintaansa EU:n kilpailukyvyn ja yritystoiminnan menestyksen puolesta. Nykyinen komissio on tehnyt 67 ehdotusta ­sisämarkkinoiden vahvistamiseksi, mutta niistä 44 odottaa vielä Euroopan parlamentin ja EU:n jäsenmaiden hyväksyntää. Komissio on myös kehottanut jäsenmaita tiivistämään otetta EU:n sääntöjen toimeenpanossa. EU-säännösten toimeenpano ja noudattaminen ovat kuitenkin kansallisten viranomaisten ja yritysten vastuulla.Sisämarkkinoiden ongelmien arvioidaan olevan vaikutuksiltaan satoja miljardeja euroja, kun käynnissä olevissa EU:n budjettineuvotteluissa EU-maat kiistelevät ankarasti miljardin murto-osista.EU-puheenjohtajakaudella Suomella on tilaisuus ohjata jäsenmaita sisämarkkinoiden kehittämisessä. Onnistuessaan Suomi tekisi suurimman mahdollisen palveluksen EU:n kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.