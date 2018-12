Mielipide

Lasten erityissuoja on turvattava sodan jaloissa

Jemenissä

Jemenissä nälkiintyneistä, Syyriassa haavoittuneista ja Väli­merellä kuolleina rantaan huuhtoutuneista lapsista alkavat olla liian tuttuja. Kuvat järkyttävät, mutta lapset tarvitsevat kipeästi tuekseen jotain muuta kuin kauhistelua.Tällä hetkellä 357 miljoonaa lasta – kuudesosa maailman lapsista – elää sotatoimialueilla.Ihmisoikeussopimusten lapsille antamasta erityissuojasta huolimatta sodissa tapahtuvat iskut ja ihmisoikeusloukkaukset lapsia kohtaan ovat saaneet lisääntyä jo 20 vuoden ajan, vaikka muuten lasten asema on keskimäärin parantunut. Val­tioiden poliittiset intressit ja taloudelliset painotukset ajavat liian usein lasten edun ohi.Sodan jaloissa elävät lapset tarvitsevat näkyviä ja voimakkaita puolestapuhujia.Suomella olisi kaikki edellytykset ryhtyä tehtävään.tehtävän sisältö on jo kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Sopimus suojelee lasta joutumasta hyökkäyksen kohteeksi ja velvoittaa punnitsemaan lapsen edun mukaista ratkaisua jokaisen päätöksen yhteydessä.Lapsen oikeuksien sopimuksen taustalla on suuri viisaus siitä, että yhteiskunta turvaa tulevaisuutensa vain, jos lapsiin investoidaan. Tästä pitää muistuttaa, ja sopimusloukkauksiin tulee puuttua aiempaa äänekkäämmin. Ihmisoikeudet ja lapsen oikeuksien sopimus pitää palauttaa arvoonsa.Myös sodan oikeussäännöt – kansainvälistä humanitaarista ­oikeutta koskevat sopimukset – tuntuvat menettäneen tehonsa. Niiden tarkoitus on ollut vähentää kärsimystä ja suojella erityisesti siviilejä. Säännöt ja sopimukset luotiin, jotta ihmiset pystyvät rinnakkaiseloon sodan jälkeenkin.kieltävät muun muassa hyökkäykset sairaaloita ja kouluja vastaan. Silti tällaiset hyökkäykset ovat yleisiä. Esimerkiksi Syyrian sodassa on tehty yli 4 000 iskua kouluihin ja 450 iskua sairaaloihin.Nämä hyökkäykset kouluja ja sairaaloita vastaan on nostettu esiin myös YK:n pääsihteerin viime vuotta koskevassa raportissa, joka käsittelee lapsia aseellisissa konflikteissa. Raportti osoittaa, että sodissa lasten oikeuksia loukataan yhä enemmän.Esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa lasten värvääminen asejoukkoihin kaksinkertaistui vuoden ­aikana. Lapsiuhrien määrä kasvoi muun muassa Afganistanissa, Syy­riassa, Irakissa ja Jemenissä.Humanitaarisen avun estämisestä on tullut sodankäynnin väline muun muassa Jemenissä, Syyriassa, Etelä-Sudanissa ja Myanmarissa, vaikka esimerkiksi siviiliväestön nälkään näännyttäminen on kiellettyä. Aseellisen selkkauksen osapuolilla on velvollisuus huolehtia sodan siviiliuhreista.Avun epääminen on täsmäase, joka on suunnattu suoraan lapsiin. Rokotusten, puhtaan veden ja ravinnon puuttuminen tappaa lapsia enemmän kuin aseet.yli 11 miljoonaa lasta tarvitsee nyt humanitaarista apua ja jopa 400 000 lasta on vaarassa kuolla nälkään. Sodan osapuolten on ollut vaikea taipua tulitaukoihin edes lasten pelastamiseksi.Lasten oikeuksien suojelu konflikteissa on tärkeä itseisarvo, mutta sille on myös kauaskantoisemmat perusteet: konfliktin jälkeen sodassa eläneiden lasten harteille jää yhteiskunnan rakentaminen ja kehittäminen. Tie kestävään rauhaan on pitkä, ja se vaatii hellittämätöntä osallistumista monen sukupolven ajan. Etenkin lasten traumoilla voi olla tuhoisia seurauksia.YK:n turvallisuusneuvosto on ­antanut 20 viime vuoden aikana ­peräti kaksitoista päätöslauselmaa lasten huonontuneesta asemasta aseellisissa konflikteissa. Huoli ei kuitenkaan ole johtanut toimintaan.Kriisiytynyt maailma tarvitsee rohkeita aloitteita päästäkseen rauhan tielle.Suomesta tulee heinäkuussa 2019 Euroopan unionin puheenjohtajamaa. Suomen tulisi käyttää tilaisuutta hyväksi ja nostaa sodista kärsivät lapset puheenjohtajuuskautensa asialistalle.Kansainvälisesti Suomea arvostetaan rauhan ja ihmisoikeuksien puolustajana. Maamme nähdään jopa lapsen oikeuksien mallimaana. Suomen olisikin mahdollista olla kokoaan suurempi sodan jaloissa elävien lasten puolustajana.