Aktiivimallit eivät sovi nykyisille työmarkkinoille

Juha Sipilän

Sillä,

Syvä lama

Kuten

Kaiken

(kesk) hallitus on pyrkinyt työttömien aktivointiin, ja työttömyysturvan aktiivimallia koskeva laki on ollut voimassa tämän vuoden alusta alkaen. Lain mukaan työttömyysturvaa alennetaan 4,65 prosentilla, ellei työtön löydä kolmessa kuukaudessa riittävästi työtunteja tai osallistu työllistymistä edistäviin palveluihin.Hallituksen suunnitelmissa oli myös aktiivimalli 2, joka katkaisisi työttömyysturvan maksamisen, ellei työtön hae vähintään neljää työtä kuukaudessa. Lokakuussa irti­sanomislain muutosaikeita koskevaa kiistaa soviteltaessa sovittiin, ­että aktiivimallin edellyttämiä aktiivisuuden ehtoja käydään vielä läpi kolmikantaisessa valmistelussa.että työttömät velvoitetaan toimeliaisuuteen joko keppiä tai porkkanaa käyttäen, on yhtä pitkä historia kuin sosiaaliturvalla. Tämä perinteinen ajattelutapa on kuitenkin ongelmallinen, kun keskinäisriippuvuus kasvaa ja työvoimasta on maailmanlaajuisesti huomattavaa ylitarjontaa.Vain neljännes maailman työ­voimasta on pysyvässä ja kokoaikaisessa palkkatyösuhteessa. Suomessakin työvoimaa on parhaillaan reservissä 435 000 ihmisen verran: 180 000 työtöntä, 122 000 työnhaun eri syistä lopettanutta piilotyötöntä ja 133 000 lisää työtunteja kaipaavaa alityöllistä.Sosiaaliturvan työsidonnaisuudelle oli paremmat perusteet entisaikojen maatalousvaltaisissa yhteiskunnissa. 1800-luvun Suomessa työkykyiset köyhät tekivät ylläpitoa vastaan töitä talollisille. 1900-luvulla liikenneväyliä rakennettiin työllistämistöinä, ja sitä voitiin perustella teollistuvan yhteiskunnan tarpeilla.”Lapiolinjaa” seurasi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa aktiivinen työvoimapolitiikka. Sillä tarkoitettiin työttömien kouluttamista ja työllistämistä siten, että työvoiman osaaminen vastaisi kysyntään tekniikan kehittyessä ja yhteiskunnan muuttuessa aiempaa palveluvaltaisemmaksi.patisteli 1990-luvulla päättäjät etsimään uusia ratkaisuja ennennäkemättömän joukkotyöttömyyden nujertamiseksi. Osavastaukseksi saatiin 1980-luvulla Yhdysvalloissa kehitelty rajoittava aktivointipolitiikka, jossa kannustinloukkuja ja tukiriippuvuutta pyrittiin katkaisemaan kytkemällä so­siaaliturva työntekoon ja lisäämällä työttömien valvontaa.Esko Ahon (kesk) hallitus otti käyttöön työttömien palkattoman työharjoittelun. Esikuvana oli Ruotsin porvarihallituksen nuorisoharjoittelu, jossa harjoitteluajalta maksettiin vain pientä päivärahaa. Samankaltaista rajoittavaa aktivointia jatkoivat myös Paavo Lipposen (sd) hallitukset työttömyysturvan ehtojen lukuisilla kiristämisillä.Lipposen hallitukset, myös Sipilän hallitus perustelee aktivointireformejaan kannustinloukkujen ja elämäntapatyöttömyyden kitkemisellä. SAK, Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto esittävät vaihtoehdoksi lähinnä aktiivista työvoimapolitiikkaa, vihreät ja vasemmistoliitto myös perustuloa. Elinkeinoelämällä on ymmärrystä työttömien toimeentulon heikentämiselle, koska työttömyysturvan vastikkeellisuus ei ole toiminut toivotulla tavalla.Rajoittavan aktivoinnin oikeutus työttömien silmissä kasvaisi, jos sitä sovellettaisiin vasta työttömän kieltäydyttyä koulutuksen ja tukityöllistämisen tapaisista porkkanoista. Tähänastinen aktiivimalli ei ole täyttänyt tätä ehtoa, koska työtä tai sen löytämistä edistäviä palveluja ei ole tarjolla kaikille työttömille.aktivointiajattelun heikko kohta on, että työvoiman tarve ei ole kasvanut työvoiman tarjonnan tahdissa – ei kansainvälisesti eikä kansallisesti. Niinpä ei ole ensisijaista, johtuuko työttömyys kannustinloukuista vai koulutusinvestointien vähäisyydestä.Suurta osaa vajaatyöllisistä ei voida näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa kannustaa palkkatyöhön minkäänlaisella aktivointipolitiikalla. Tämä pätee niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.Työllisyys- ja toimeentulo-ongelmiin on tarjolla monta ratkaisua. Yksi mahdollisuus on seurata Tanskan työmarkkinamallia, jossa yhdistyvät kevyet irtisanomisperusteet, antelias työttömyysturva ja tiukat aktivointiehdot. Toinen tapa on käyttää erilaisia perustulovaihto­ehtoja, ja kolmas vaihtoehto olisi val­tioiden nykyistä vahvempi työllistämisvastuu. Siihen, mikä suunta valitaan, vaikuttavat poliittiset arvot ja yhteiskunnalliset valtasuhteet.