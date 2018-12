Mielipide

Kävijöiden sisäänpääsy suosittuun Amos Rexiin kannattaisi porrastaa kuten muualla maailmalla tehdään

Helsinki

on saanut tänä vuonna omakseen kaksi loisteliasta kulttuuri­monumenttia: keskuskirjasto Oodin ja taidemuseo Amos Rexin. Ne edustavat upeaa suomalaista arkkitehtuuria ja ovat taiteen ja kulttuurin kohtaamispaikkoja kaikenikäisille.Amos Rexin kävijämäärät ovat varmasti yllättäneet huikeimmatkin arviot – upea ja kiinnostava taidemuseo on vetänyt avaamisesta lähtien yli 100 000 vierailijaa parissa kuukaudessa.Päädyin itse muutama päivä sitten jonottamaan runsaan tunnin päästäkseni näyttelyyn monen muun kanssa. Ulkona oli jäätävän kylmä nollakeli, ja jonossa edessäni ja takanani paleli monta sataa näyttelystä kiinnostunutta kävijää.Samanlaisia jonoja on ollut näyttelyn avaamisesta lähtien, vaikka aukioloaikoja olisikin venytetty.Miksi Amos Rex ei voisi myydä lippuja myös netissä ja esimerkiksi niin, että vierailuun voisi valita annetuista aikavaihtoehdoista mieluisimman, esimerkiksi kello 10–12 tai kello 12–14? Kuhunkin aikaryhmään otettaisiin vain tietty määrä kävijöitä. Tällainen järjestelmä toimii muualla maailmalla ­hyvin.Helsingin kylmä ilmasto on varsin epäsuotuisa ulkona jonottamiselle varsinkin talviaikaan. Toivonkin, että suosittu taidemuseo toivottaisi kävijänsä tervetulleiksi ilman pitkiä jonotus­aikoja. Kävijämäärät pysyvät varmasti suurina myös näyttelyn vaihduttua.