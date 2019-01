Mielipide

Omaishoitaja törmää kannustinloukkuihin – omaishoidon ja ansiotyön yhdistäminen on tehtävä sujuvaksi

Omaishoito

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ansiotyö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omaishoitajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on erittäin kustannus­tehokasta hoitoa. Suomessa on ar­violta 300 000 omaishoitotilannetta, mutta omaishoitosopimuksen on saanut vain noin 40 000 hoitajaa. Ilman omaishoitoa kuntien terveydenhuolto romahtaisi, sillä hoidettavien määrä on suuri.Monet omaishoitajat ovat hoitosuhteen ohessa ansiotyössä – heidän työpanoksensa yhteiskunnalle on siis kaksinkertainen. Omaishoidon ja ansiotyön yhdistäminen kaipaisi kuitenkin sujuvoittamista.lisää omaishoitajien hyvinvointia ja samalla parantaa heidän taloudellista tilannettaan. Osaamisen ylläpitäminen on yhteiskunnallisestikin tärkeää, ja työn luomat sosiaaliset suhteet vaikuttavat myönteisesti omaishoitajan hyvinvointiin.Monet omaishoitajat ovat hyvin koulutettuja, ja heillä on paljon osaamista. Yhteiskunta hukkaa paljon tuottavaa työ­voimaa, mikäli omaishoitajien työn vastaanottamista nyt haittaavia kannustinloukkuja ei selvitetä ja pyritä purkamaan.Omaishoitaja törmää pitkälti samanlaisiin kannustinloukkuihin kuin monet muutkin. Esimerkiksi ottaessaan vastaan pätkätyötä voikin menettää ­jonkin etuuden, esimerkiksi asumistuen. Taloudellisten kannustinloukkujen lisäksi työ­voimapoliittiset kannustinloukut haittaavat osallistumista työelämään. Monet omaishoitajat jättävät kertomatta, että ovat omaishoitajia. Heillä on realistinen pelko, että se vaikuttaisi työnsaantiin. Ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi ei voi hakea osapäivätyötä, vaan on osoitettava olevansa käytettävissä kokopäivätyöhön.työllistymistä tukisivat joustavat työkäytännöt sekä työyhteisön ymmärtävä suhtautuminen omaishoitajuuteen. Konkreettisina toimen­piteinä olisivat esimerkiksi osapäivätyö, työaikapankki, vuorotteluvapaa sekä etätyön mahdollisuus. Joissakin tapauksissa työnantaja on järjestänyt omaishoidettavalle sijaishoitoa – tämä on usein edullisempi vaihtoehto kuin jos korkeasti palkattu työntekijä joutuisi jäämään kotiin hoitamaan. Palkattomat vapaapäivät tarvittaessa auttaisivat omaishoitajaa ottamaan työtä vastaan.Paperityön runsaus voi lannistaa kenet tahansa, ja tiedonsaanti on haasteellista ja usein sirpaloitunutta. Omaishoito voi olla äärettömän raskasta ja sitovaa, eikä voimavaroja byrokraattisten kannustinloukkujen taklaamiseen riitä.syy siihen, että omais­hoitaja ei uskalla työllistyä, ovat ongelmat sijaishoidossa. Vaihtoehtoja erilaisiin omaishoidon tilanteisiin ei aina ole saatavilla. Vapaapäivät jäävät käyttämättä, mikäli osa vapaasta kuluu hoidettavan kuljettamiseen toiselle paikkakunnalle. Saatetaan myös pelätä hoitajien vaihtumista tai sitä, ettei hoidon taso miellytä.Ehkä suurin ongelma on kuitenkin se joustamaton työelämä. Työvoiman saatavuuden vähentyessä etulyöntiasema on työnantajilla, jotka joustavat perheiden tarpeiden mukaan esimerkiksi työaikojen ja vapaiden järjestelyn osalta. Ansiotyön ja omaishoidon joustava yhteensovittaminen onkin kannattavaa henkilöstöpolitiikkaa.