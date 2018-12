Mielipide

Tässä on uudenvuoden­lupaus, jonka saat varastaa

Huomasin

Ensimmäisenä

Mitä

eräänä syksynä, että ihmiset alkoivat tervehtiä minua aina samoilla sanoilla. Sen sijaan, että he olisivat sanoneet ”hei” tai ”huomenta”, kaikki aloittivat näin: ”sulla on varmaan hirveä kiire, mutta . . .”Se alkoi tuntua jotenkin kohtuuttomalta. Ihmiset joutuivat jo valmiiksi ikään kuin rivien välissä pyytämään anteeksi, että edes puhuttelivat. He tulivat hoitamaan tärkeitä asioita, vaikka kokivat osaltaan lisääväni kiirettäni.Kuka tästä kiireestä hyötyi? En ainakaan minä, joka siis selvästikin jouduin viettämään koko pitkän päivän kamalassa kiireessä ja työskentelemään kroonisesti kiirehtien. Ei mitään järkeä.Tuon havainnon jälkeen tein uudenvuodenlupauksen. Päätin, että seuraavana vuonna minulla ei ole kiire. Että minulla on edessä ihana, joutilas, kiireetön vuosi. Lupasin tämän itselleni uudenvuodenaattona.Koska pelkillä hyvillä epämääräisillä aikeilla on tapana epäonnistua, konkretisoin lupaustani hieman. Päätin, että minulla on aikaa jokaiselle kysyjälle. Päätin vastata aina, että minulla ei ole yhtään kiire.arkipäivänä ryhdyin toimeen. Heti ensimmäinen ihminen pyhien jälkeen tervehti tutusti ”sulla on varmaan kamala kiire...” Keskeytin heti. Vastasin iloisesti, että minulla ei ole tippaakaan kiire.Jatkoin tätä koko viikon. Eivät ihmiset tietenkään kerrasta uskoneet. Moni naurahti epäuskoisena. ”Just”, he puistelivat päätään. ”Okei”, he totesivat silmät laajentuen.Jatkoin sitkeästi. Koska puheet ovat puheita ja teot ratkaisevat, aloin tehostaa kiireettömyyssanomaani. Irrotin katseen ruudulta ja kädet näppikseltä. Kieräytin rintamasuunnan ihmistä kohti. Nojasin tuolin takakenoon. Nostin jalat roskiksen reunalle. Odottelin leppoisana kuin joulupukki, mitä kerrottavaa ihmisillä on.Vähitellen ihmiset alkoivat uskoa.uudenvuodenkokeilusta sitten seurasi?Etukäteen olin pelännyt, että kiireettömyyden myötä työpäiväni rupeavat pidentymään. Olin hyväksynyt sen. Sen sisältyi lupaukseeni. Ajattelin, että mieluummin olen tunnin pidempään työmaalla kiireettömästi kuin puristan koko päivän kiireessä.Pelko oli turha.Eivät ihmiset ruvenneet jaarittelemaan tai lähestymään asiaansa alkuräjähdyksestä lähtien, kun ilmoitin, ettei minulla ole tippaakaan kiire. Ehkä heillä oli itsellään kiire.Voi olla, että kiireettömyys säästi jopa aikaa. Eivät ihmiset aiemminkaan minulle tuoneet turhia asioita, vaan asioita, jotka oli pakko hoitaa. He vain joutuivat esittelemään sen pakollisella ”anteeksisinullaonvarmaankiire”-esipuheella. Nyt tämä johdanto jäi pois. Ihmiset menivät suoraan asiaan.Dramaattisin muutos oli kuitenkin vaikutukset itseeni. Yhtäkkiä töissä olikin mukavaa. Sai rennosti kuunnella ihmisten tärkeät asiat. Ei ollut enää kiire. Toivottavasti muidenkin oli mukavampi esittää asiansa ihmiselle, joka ei samalla naputtanut meiliä suupielet kireinä.Koska kiireettömyys on uusiutuva luonnonvara, kuka tahansa kiireinen henkilö saa vapaasti varastaa uudenvuodenlupaukseni käyttöönsä.Leppoisaa ensi vuotta.