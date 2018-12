Mielipide

Kun sisällissota alkoi, kirjailija Juhani Aho muuttui sotareportteriksi, joka hiiviskeli kaupungilla kaivamass

Nälkä

Kun sisällissota

Vuoden 1918

Aseet vaikenivat

on punikki. Näin kuului kirjailija Juhani Ahon kirjoituksen otsikko. Teksti julkaistiin Helsingin Sanomissa tiistaina 24. joulukuuta vuonna 1918. Teksti oli fiktiota, novellimuotoinen kertomus elintarvikkeiden keruumatkasta, jonka varrella Ahon oloinen kirjailija törmää entiseen aatetoveriinsa, joka on ajan hengen ja kohtalonsa kantamana ajautunut punakaartiin ja lopulta päätynyt Tammisaaren vankileirille.Kertomuksen punakaartilainen katuu vallankumouksen hätiköityä ajoitusta. Suomen köyhälistön olisi pitänyt malttaa odottaa, niin maailma olisi pyllähtänyt uuteen asentoon ja porvarillinen kapitaaliyhteiskunta hajonnut omaa tietään.Punakaartilainen purkaa vihaansa kirjailijalle, sillä porvarit olivat ­hänen mielestään tekemässä punakapinan jälkikäteen oikeutetuksi. Valkoiset olivat voittaneet punaiset mutta eivät itseään, eivät omaa vihaansa, koston­himoaan ja ahneuttaan.Sillä nälkä ei tunnusta lakia. Nälkä on punikki. Pian täällä rovio roihuaa ja punaheltta kiekuu, punakaartilainen sanoo.Novellissa, tai lastussa, kuten Aho lyhyitä tekstejään kutsui, tiivistyi kirjailijan ahdistunut analyysi puoli vuotta aiemmin päättyneen sodan syistä. Punaiset oli agitoitu kapinaan, mutta sota oli paljastanut yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja kaltoinkohdeltujen katkeruuden.syttyi tammikuussa 1918, Juhani Aho oli 56-vuotias tunnustettu kirjailija, jota oli jo lukuisia kertoja tarjottu Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Aho oli myös pitkän linjan lehtimies, yksi Helsingin Sanomien edeltäjän Päivälehden perustajista.Sodan alettua Aho oli alkanut kirjoittaa päivittäisiä merkintöjä. Koska Ahon julkaisukanava Helsingin Sanomat joutui sodan alussa kiellettyjen lehtien listalle, kirjailija purki tuntonsa päiväkirjaansa.Kotikaupungissa puhjennut sota kuori Ahosta esiin sotareportterin. Armfeltintiellä Eirassa asunut Aho hiiviskeli kaupungilla, osallistui salaisiin kokoontumisiin ja kaivoi tietoa vallakkaiden verkostoistaan, kadun miehiltä ja naisilta.Aho kaipasi vallatussa kaupungissa aamukahvinsa ja tupakkansa seuraksi lehteä mutta sai käsiinsä vain punaisten julkaiseman Työmiehen, jonka hän kävi ostamassa kadunkulmassa ”naukuvalta pojalta”. Siinä on tutut kirjasimet, tuttu koko ja tuttu paperi – ’Helsingin Sanomain’, joiden painossa sitä väkivaltaisesti painetaan. On surkeaa nähdä oma hevonen vieraissa valjaissa, vieraan ruoskan alla. Missä kunnossa [Eero] Erkko sen kerran löytänee, Aho kirjoitti päiväkirjaansa. Eero Erkko istui samaan aikaan Katajanokan vankilassa. (Sisällis­sodan vaiheita seurattiin Ahon ja muiden aikalaisten tekstien kautta Kuukausiliitteessä viime keväänä.)tapahtumista on kirjoitettu jälkikäteen melkein kaikista mahdollisista näkökulmista, mutta harva tutkimus tavoittaa Ahon tekstien kaltaisten alkuperäislähteiden dokumentaarista voimaa. Ahon päiväkirjat julkaistiin tuoreeltaan vuosina 1918–1919 nimellä Hajamietteitä kapinaviikoilta. Ntamo-kustantamo julkaisi päiväkirjat näköispainoksena tänä vuonna.Ahon päiväkirjoissa näkyy peittelemättömänä aikalaisen hämmennys, joka vaihtui syväksi ahdistukseksi. Aho pohti sodan keskellä kirjailijoiden roolia. Hänen mielestään kirjailijoiden oli jätettävä kaunokirjallisuus ja omistettava voimansa kansan syvimpien rivien valistamiseen, alkeellisempien totuuksien heille selvittämiseen.Valistushalu suli sodan edetessä. Kyynistyvä kirjailija vaelteli Helsingissä ja odotti aseiden vaikenemista.toukokuussa. Joulukuussa 1918 Suomi täytti vuoden. Heiveröinen kansakunta yritti toipua sodasta. Se vaati oikeita päätöksiä ja sovinnonhalua. Kostonhimosta huolimatta sitä löytyi, vaikka Ahon lastun katkera punavanki muuta väitti.Punavankeja armahdettiin ja kuolemantuomiot muutettiin elinkautistuomioiksi. Saksalaiset joukot poistuivat Helsingistä. Puolueita perustettiin.Joulupäivänä höyrylaiva Dolly saapui Helsingin satamaan Ruotsista kyydissään 280 000 kiloa vehnäjauhoja. Helsinkiläiset saivat pitkästä aikaa vehnäleipää.Viattomien lasten päivänä 28. joulukuuta Helsingissä riehui ankara myrsky. Lumipyryn halki tuhannet helsinkiläiset lähtivät liikkeelle kodeistaan. He menivät äänestämään ensimmäisissä kunnallisvaaleissa.