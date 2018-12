Mielipide

Pääsen työhaastatteluihin, mutta viime aikoina olen ollut hyvä kakkonen – ja se vaatii voimia

etsin omaa paikkaani työelämässä, nyt jo kolmatta vuotta. Minulla on tutkinto ja toinenkin, sillä olen ollut työelämässä jo yli kolmekymmentä vuotta. Viimeisin täydennyskoulutukseni on parin vuoden takaa. En ole tehtaillut koulutuksia ja kursseja, olen tehnyt työtä. Sellaista työtä, josta minulla on hiljaista tietoa ja laajaa käytännön kokemusta melko lailla.Kun pari vuotta sitten ryhdyin työnhakuun, selvittelin ja pohdin eri vaihtoehtoja. Kuulostelin asiantuntijoita ja läheisten kannustuksia. Päätin perustaa yrityksen. Näin jälkiviisaana voisin todeta, että olisi pitänyt kuulostella lisää ja antaa aikaa harkinnalle. Mutta minulla oli hinku tehdä työtä. Oli saatava perustulo ja -turva elämiseen.En kuitenkaan ollut valmis riskeeraamaan kaikkea ja olen jatkanut työnhakua sinnitellen olemattomilla tuloilla. Nyt olen yrittäjä enkä työtön työnhakija. Olen poissa tilastoista, mutta aika ahtaalla.Pääsen työhaastatteluihin, ja viime aikoina olen ollut hyvä kakkonen. Viimeisimmän haastattelun jälkeen kuulin, että kokemukseni työttömyydestä oli vähäisempi kuin työhön valitulla henkilöllä. Työ olisi vastannut täysin osaamistani, mutta juuri tuo kokemus nyt puuttui.Vaatii aika lailla kestävyyttä, sinnikkyyttä ja ennen kaikkea kykyä prosessoida itsensä yhä uudelleen hakuprosessin läpikäymiseen. Suhtaudun vakavissani jokaiseen hakuun ja orientoidun sen mukaisesti jopa isoihin muutoksiin.Työnhakijana olen nöyrä ja vastailen mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin. Joskus huomaan, ettei haastattelijalla ole käsitystä ammattini sisällöllisestä puolesta. Usein on myös ilmennyt, ettei hakemaani toimea ole ollut aikomustakaan perustaa. Silloin työnhaku tuntuu turhauttavalta sirkukselta, jolloin kaikkien resurssit menevät täysin hukkaan. Ihmettelen, miten yrityksillä tai organisaatioilla on tähän varaa.Toivon, että hakuun laitetut ilmoitukset olisivat todellisia – ettei niitä käytettäisi vain markkinointiin, testattaisi organisaatioiden kiinnostavuutta tai lain edellyttämää reagointia.Ennen kaikkea toivon, että me kaikki työtä etsivät löytäisimme työn, jossa saa osata.