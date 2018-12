Mielipide

Lupaan pienentää hiilijalanjälkeäni – kaikkien muidenkin tulisi sitoutua ympäristötekoihin

En

ole koskaan tehnyt uudenvuodenlupausta, mutta nyt minun ja kaikkien muidenkin on syytä tehdä lupaus ympäristöystävällisemmästä tulevasta vuodesta.Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportista selviää, että meillä on jo kiire muuttaa elintapojamme. Enää ei ole aikaa odottaa, vaan suuret muutokset ympäristöystävällisempään suuntaan on tehtävä nyt.Näin uudenvuoden alla kaikkien onkin syytä pohtia kulutustottumuksiaan. Firmojen ja yhdistysten pitää miettiä, millä tavalla ne voisivat muuttaa toimintaansa kestävämmäksi. Niin yrityksiltä kuin yksityisiltä ihmisiltäkin tarvitaan konkreettisia ympäristötekoja.Jokainen voi pienentää hiili­jalanjälkeään suosimalla kävelyä, pyöräilyä tai julkisia liikennevälineitä. Kuluttajana on tärkeää suosia kestävästi tuotettuja hyödykkeitä ja sitoutua käyttämään niitä mahdollisimman pitkään. Ostoslistan tekeminen ennen kaupassa käyntiä vähentää ruokahävikin määrää. Ympäristö kiittää, jos listassa on vähennetty eläinperäisten tuotteiden määrää. Muovipussien sijaan voi käyttää kestokassia.Yritysten uudenvuodenlupauksissa haluaisin nähdä suunnitelmia muovin ja energian kuluttamisen vähentämiseksi. Riittäisikö tuotteen pakkaamisessa vähempi määrä muovia tai voisiko muovin korvata kokonaan uusiutuvalla vaihtoehdolla? Voiko kylmätiskin tuotteesta antaa pienen alennuksen, jos asiakas ottaa tuotteen omaan astiaansa?Vaatekaupat voivat helpottaa kuluttajan valintoja panemalla myyntiin kestävästi tuotettuja, laadukkaita vaatteita. Työmatkojen määrää voidaan vähentää kehittämällä etätyömahdollisuuksia. Ravintolat voivat pienentää hiilijalanjälkeään lisäämällä kasvisruokaa ja minimoimalla hävikkiruoan.Meidän nuorten on vaikutettava muihin ihmisiin ja yrityksiin, sillä nuoret tulevat kärsimään ilmastonmuutoksen seurauksista etunenässä. Ilmastonmuutos on aivan liian suuri asia yhden ihmisen hallittavaksi, mutta on naurettavaa väittää, ettei yksi ihminen mahda asialle mitään. Tässähän minä – pieni lukiolainen – vaikutan kertomalla tapoja hillitä ilmastonmuutosta.Seuraava ihminen, joka vaikuttaa, voit olla sinä: valitset jonkin teon, jolla alat parantaa ympäristön tilaa. Uudenvuodenlupauksillamme voimme tehdä ensi vuodesta paremman. Muutos on meidän käsissämme.