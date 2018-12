Mielipide

Epäreilut geeni­arpajaiset antavat liikunnan ilon vain osalle

on ollut tapana ilkkua minua hyvän­tahtoisesti aina, kun tuli puhe lenkkeilystä. ”Juokseminen ei ole sivistyneen ihmisen etenemistapa”, hän sanoo, kun tulen paikalle hikisenä ja huohottaen.Olen eri mieltä, sillä saan uudet opit uppoamaan parhaiten päähäni juuri juoksemalla tai tanssimalla. Vuosi vuodelta ymmärrän silti paremmin niitä, joita liikkuminen ei houkuta.On ihmisiä, joille hikiliikunta on nih­keää pakkoa ilman palkkiota. He tietävät kyllä, että liikunta tekisi hyvää, mutta heiltä puuttuu liikkumisen ilo ja rehkimisen jälkeinen orgastinen autuuden tunne, joka saa meidät muut liikkeelle.Geenit ovat epäreilun arvonnan tulos, ja toiset sattuvat saamaan liikunnan suhteen kurjat geenikokoelmat.luultiin, että liikunta pidentää elinikää. Mitä enemmän juokset ja hypit, sen vanhemmaksi elät.Viime aikoina tutkijat ovat alkaneet kyseenalaistaa tätä totuutta. Aktiiviset liikkujat kyllä elävät tutkimusten mukaan pitempään, mutta se ei ehkä johdukaan siitä, että he liikkuvat niin paljon.On selvinnyt, että hyvä synnynnäinen hapenottokyky ennustaa pitkää ikää. Sama syntymälahja saa ihmisen liikkumaan, sillä jos hapenottokyky on hyvä, liikunta on helppoa ja mukavaa.Kyseessä on ehkä ollut samanlainen virhetulkinta kuin kliseisessä esimerkissä ”jäätelön syönti aiheuttaa hukkumiskuolemia”. Ei aiheuta, vaan kesä saa aikaan molemmat.joka kerta, kun joku julistaa, että häntä ei huvita maksaa veroissaan diabeteksen hoitokuluja. Että itsepä ovat elintasotautinsa sohvalla loikoillen hankkineet.Tässä häiritsee niin moni asia, että niitä tuskin jaksaa hengästymättä luetella. Jos oma liikkuminen sujuu helposti ja mukavasti, kannattaa kiittää onnekkaita geenejään ja lakata halveksimasta muita.Sitä paitsi kakkostyypin diabetes on paljon monimuotoisempi sairaus kuin ennen on tiedetty. Itse asiassa se on monta eri sairautta, ja vain osa niistä liittyy ylipainoon. Suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat ovat juuri löytäneet viisi eri diabeteksen alalajia, mutta voi olla, että niitä on useampiakin.Ja niin, se ylipaino. Jokaisen kiloilla on tarinansa, jota me muut emme tiedä. Siksikään toisen paino ei kuulu muille. Jokaisella on oikeus kehorauhaan ja omanlaiseensa elämään. Liikunnan ilonkin soisi jokaiselle, mutta varmaa on, että moittimalla se ei löydy.