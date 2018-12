Mielipide

Euroopan rahaliitto ei ole vielä valmis

päätös liittyä Euroopan rahaliittoon ensimmäisten joukossa perustui sekä taloudellisiin että poliittisiin syihin.Tavoittelimme taloudellista vakautta 1990-luvun alun vaikean kriisin jälkeen. Toisaalta osallistuimme Euroopan poliittiseen yhdentymiseen vain puolinaisesti, erityis­järjestelyillä ja liitännäisjäsenyyksin, kunnes 1990-luvulla halusimme vihdoin liittyä mukaan päättämään meitä koskevista asioista tasavertaisesti muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa.Suomalaiset arvostavat yhteis­valuuttaa. Tuoreen eurobarometrin mukaan peräti 80 prosenttia suomalaisista ilmoittaa kannattavansa rahaliittoa ja euroa. Vain 16 prosenttia sanoo olevansa sitä vastaan.Yhteinen rahapolitiikka onkin sopinut hyvin Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Esimerkiksi viime vuosina euroalueella koettu taloudellinen elpyminen, jota matala korkotaso ja Euroopan keskuspankin laaja arvopaperien osto-ohjelma ovat tukeneet, on parantanut taloudellista tilannetta myös Suomessa.yhdentymisen tavoitteina toisen maailmansodan jälkeen olivat rauhan vakiinnuttaminen ja talouden elvyttäminen demokratian suojelemiseksi. EU:n taloudellinen ja poliittinen puoli liittyvät yhä nykyään toisiinsa. Tämä näkyy siinä, miten unionin rooli avoimen maailmankaupan edistäjänä ja liberaalin demokratian lipunkantajana on viime aikoina korostunut.Nationalistinen toimintamalli on maailmalla voimistunut, kun suurvallat ajavat lyhytnäköisiä kansallisia etujaan globaalin yhteistyön sijaan. Yhteisiin sääntöihin nojaavan kansainvälisen järjestelmän omistajuus on hukassa. Tässä murroksessa EU edustaa valistuksen arvoja, joiden mukaan kansojen ja valtioiden väliset suhteet on perustettava sääntöperäiseen yhteistyöhön eikä raakaan voimaan.EU:n jäsenmailleen tarjoaman kauppapoliittisen selkänojan merkitys on korostunut globaalin järjestelmän horjuessa. Pienelle ja suhdanneherkälle Suomelle EU:n kauppapoliittisella toimintakyvyllä on iso merkitys, ehkä suurempi kuin monelle muulle jäsenmaalle. Vapaakauppaa ylläpitävä kansainvälinen järjestys on jatkossakin Suomen kasvutarinan kulmakivi.oleva euroalueen uudistaminen on myös osa pyrkimystä vahvistaa Euroopan kansainvälistä asemaa. Ennen muuta tarvitsemme rahaliiton, joka lunastaa kansalaisille annetun lupauksen rahataloudellisesta vakaudesta, kestävästä kasvusta ja paremmasta työllisyydestä.Kuluneen 20 vuoden tärkein opetus on, kuinka olennainen rahoitusmarkkinoiden vakaus on reaali­talouden ja työllisyyden kannalta. Tältä osin euro syntyi keskeneräi­senä. Vasta finanssikriisi käynnisti pankkiunioniksi kutsutut uudistukset, kuten yhteisen pankkivalvonnan ja yhteisen kriisinratkaisujärjestelmän perustamisen.Pankkiunionissakin on vielä tehtävää – muun muassa yhteinen talletussuoja puuttuu – mutta jo nyt Euroopan pankkijärjestelmä on paljon vahvempi ja turvallisempi kuin 20 vuotta sitten.Suomen ja koko Pohjolan kannalta olisi hyödyksi, jos kaikki Pohjoismaat – joiden kanssa Suomen pankkisektori on pitkälle yhdentynyt – voisivat liittyä euroalueen pankki­unionin rakenteisiin, kuten pankkivalvontaan ja kriisinratkaisujärjestelmään.vahvan talouskasvun nyt vaimentuessa huomio euroalueella on suuntautunut – syystäkin – julkisten talouksien kestävyyteen. Paineet ovat juuri nyt suurimmat Italiassa ja Ranskassa.Pitkän päälle EU:n finanssipolitiikan sääntöjä pitäisi uudistaa kansallista omistajuutta korostavaan ja suhdanteiden kärjistämistä ehkäisevään suuntaan. Euromaita jakavia vastakkainasetteluja olisi hyvä purkaa. Samalla tulee parantaa Euroopan vakausmekanismin kykyä ehkäistä kriisiajoilta tuttuja valtion­lainamarkkinoiden häiriöitä, jotka voivat vaarantaa myös kestävällä pohjalla olevien maiden rahoituksen.Suomen kannattaa tukea ­uudistuksia, jotka edistävät koko euroalueen vakautta, kasvua ja hyvää työllisyyttä. Tämän voi pitää mielessä myös kevään vaalitaistoja ja hallitusneuvotteluja ajatellen.Kotikatsomoa lämmittävien kynnyskysymysten sijaan nyt tarvitaan eurooppalaista sillanrakennusta.