Suomalaiset syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä – erityisesti talvella ne ovat monelle liian kalliita

syömme liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Suositus on noin puoli kiloa päivässä, mutta keskikulutus jää 300 grammaan. Saamme kasvituotteista vitamiineja, kuituja ja muita hyödyllisiä ravintoaineita mutta energiaa vain vähän. Näiden terveyttä edistävien ruoka-aineiden lisääminen vähentäisi lihavuutta ja monia muita yksipuolisesta ruoasta aiheutuvia terveysongelmia, esimerkiksi 2. tyypin diabetestä.Kasvisten, hedelmien ja marjojen osuuden kasvattamista ruokavaliossa rajoittaa varsinkin talvisaikaan niiden kallis hinta. Tämä on ongelma erityisesti eläkeläisille ja lapsiperheille. Eläkeläisille siksi, että terveellinen ruoka on pienellä eläkkeellä elävälle kallista. Vähävaraisissa lapsiperheissä ruokaa taas kuluu paljon, ja kallis hinta rajoittaa terveellisten ruokien valitsemista.Suomalaiset arvostavat terveellistä ravintoa. Teollisuuskin on sen huomannut. Meille on tarjolla monenlaisia ”terveellisiä” tuotteita kuten vitaminoituja juomia. Tällaiset erityistuotteet ovat usein kalliita, ja niiden ravitsemuksellinen hyöty on kyseenalainen. Terve ihminen ei tarvitse erityistuotteita.on vaikutusta myös ympäristön tilaan. Tutkitusti kasvisten tuotanto rasittaa ympäristöä lihantuotantoa vähemmän. Kotimaisen lähiruoan ja erityisesti kasvisten syönnin lisäys on siten myös ekologista.Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitettiin hedelmä- ja vihannestuotteiden arvonlisäveron alentamista. Toivottavasti tämä hanke saisi tukea myös muilta puolueilta. Tarvittava raha voitaisiin hyvinkin kerätä esitetyn sokeriveron käyttöönotolla. Karkkien ja limujen kulutus on erityisesti lapsilla ja nuorilla tarpeettoman runsasta.Tämä olisi keino ohjata kulutustottumuksiamme terveelliseen suuntaan ja samalla vähentää ympäristön kuormitusta.