Korjauskerroin toimii usein väärään suuntaan, kun pitäisi aavistaa suuret muutokset

eli vielä 1970-luvulla muuan vanhan kansan säätietäjä, Heino nimeltään. Hänen maineensa perustui yksinkertaiseen syyhyn. Hän ennusti joka vuodelle sadekesää. Joka kolmantena vuonna hän oli oikeassa, ja se jäi ihmisten mieliin.Myös yksittäiset talousgurut ennustavat aina yllättävää käännettä huonompaan. Kun pörssiromahdus tai finanssi­kriisi lopulta osuu kohdalle, gurun kirjoille ja luentokeikoille riittää kysyntää.Jos synkistelystä huolimatta talous selviääkin seuraavasta vuodesta ilman suuria murheita, se ei haittaa suurta yleisöä. Huonojen aikojen lupaaminen on kuin vakuutus, joka tasaa riskejä. Kun on katsonut tulevaisuuteen huolestuneena, selviää kyllä hyvistä ajoita.tulevaisuutta ennakoivan siis aina kärjistää oma viestinsä? Kyllä, jos haluaa huomiota. Ei, jos haluaa olla uskottava. Silloin on hyvä muuttaa omaa arviotansa korjauskertoimella maltillisempaan suuntaan.The Economist -lehti tekee vuosittain laajan julkaisun, joka yrittää hahmottaa seuraavaa vuotta. Usein vuoden takainen lehti on jo unohtunut, kun katse kääntyy jälleen uuteen vuoteen.Toimitus kuitenkin muisti katsoa itse, kuinka hyvin The World in 2018 -julkaisun ennustukset olivat osuneet kohdalleen. Arvio oli pelkistettynä: oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä.Jo vuosi sitten oli esimerkiksi hyvin tiedossa, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump voi olla arvaamaton, mutta todellisuudessa hän oli vielä ­arvaamattomampi.Britannian politiikasta kirjoittaessaan lehti kyllä aavisti, että neuvottelut EU-erosta repivät konservatiivipuoluetta. Vuosi sitten arvio kuitenkin oli, että lopulta kaikkien mielestä on parempi erota sopimalla kuin ilman sopimusta. Nyt ei enää näytä siltä.Ja jos lehti olisi aavistanut oikein, Robert Mugabe johtaisi yhä Zimbabwea – hän erosi heti lehden tultua myyntiin – mutta Italiassa ei olisi populistihallitusta.on, että muutoksia yliarvioidaan lyhyellä aikavälillä mutta aliarvioidaan pitkällä aikavälillä.Nyrkkisääntö voi muuttua, jos pitää valita, mihin ennusteeseen uskoo päätöksiä tehdessään. Silloin on helppo tarttua turvalliselta tuntuvaan maltilliseen vaihtoehtoon.Siispä tulevaisuudessakin liikumme kuin nyt, tehtaat tekevät samoja tuotteita kuin nyt ja säästäkin murehdimme sitä, että joka kolmas vuosi on sadekesä.