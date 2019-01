Mielipide

Puolueet aloittavat pian kilpajuoksun vaaleihin

on joulun juhlakausi ohi ja kansanedustajat palaavat töihin.Samalla puolueet valmistautuvat vaalikampanjoihin. Virallinen vaalikampanjan avaus lienee odotettavissa tammikuussa ainakin suurilta puolueilta.Osa edustajista on voinut ottaa istuntotauon rennosti: he ovat jo ilmoittaneet, etteivät pyri enää eduskuntaan.Kaikki eivät suinkaan luovu vapaaehtoisesti. Osa joutuu lähtemään vastoin tahtoaan.Vaaleihin osallistuvat – ainakin jollain tapaa – puoluerekisterissä nyt olevat 19 puoluetta ja lisäksi Harry Harkimon Liike nyt.kaikki etujärjestöt ja viestimet haluavat järjestää oman vaali­paneelinsa. Erityisesti neljän kannatuskyselyissä suurimman puolueen puheenjohtajat ovat haluttuja osallistujia.Tenttejä on niin tiheään, että puoluejohtajat oppivat kilpailevan puolueen johtajan argumentit ­ulkoa, elleivät jo tähän mennessä ole niitä oppineet.Tavallisiin äänestäjiin saattaa hyvinkin iskeä kyllästyminen, kun samaa asiaa toistetaan moneen kertaan viestimessä jos toisessakin.vaalipaneeleissa sitten väitellään? Yksi aihe noussee yli muiden: sosiaali- ja terveysuudistus eli sote.Siitä huolimatta, että aiheesta on puhuttu koko kulunut vaalikausi ja edellinenkin. Siitä huolimatta, että äänestäjät ovat varmasti kyllästyneet loputtomaan kinasteluun.On aivan sama, miten soten käy vaalikauden lopulla, aiheelta ei voi välttyä.Jos nykyinen eduskunta ehtii käsitellä kolme ensimmäistä sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutta, alkaa väittely seuraavista askelista.Mikäli nykyinen eduskunta ei ehdi käsitellä sote- ja maakuntalakeja tai ne kaatuvat eduskunnassa, alkaa sama soppa uudestaan. Toivottavasti ei sentään alusta.Koska soten valmistuminen viivästyi vaalikauden lopulle, jäänee seuraavan vaalikauden suuri uudistus, sosiaaliturvauudistus, vaaliväittelyissä vähemmälle huomiolle.Vastakkainasettelua syntyy siitä, pitäisikö sosiaaliturvan olla vastikkeellista vai ei. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat vastikkeettoman eli niin sanotun perustulon kannalla, useimmat muut vastikkeellisen sosiaaliturvan kannalla.Nykyinen pääministeripuolue keskusta on oma lukunsa: puolueen on tulkittu olevan perustulon kannalla, mutta puheenjohtaja Juha Sipilän puheita taas on tulkittu niin, että hän kannattaa vastikkeellista sosiaaliturvaa.ja työllisyydestä saa aina puheenjohtajapaneeleissa jutun juurta.Viime aikojen talousuutiset ovat olleet hallitukselle myönteisiä: Suomi pystyi lyhentämään velkojaan ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen, ja Sipilän hallituksen 72 prosentin työllisyystavoitekin kirjattiin saavutetuksi juuri joulun alla.Kuitenkin uusimpien ennusteiden mukaan kestävyysvaje vain pahenee, ja talouden ripein kasvuvauhti on jo ohi.Vasemmiston ja vihreiden oppositio syyttää porvarihallitusta kansan jakamisesta kahtia: niihin, joilla menee entistä paremmin ja niihin, joiden elämä jatkaa kurjistumistaan tai junnaa paikallaan. Väittely varmasti jatkuu kevään vaalitenteissä.Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 keskimäärin kaikkien reaali­tulot kasvoivat, mutta suurituloisimpien enemmän kuin muiden.Nyt ei ole ilmassa sellaista säästökohteiden etsimisen henkeä kuin neljä vuotta sitten. Toisaalta puo­lueilla ei luulisi olevan varaa käydä kilpalaulantaa jakovaran suuruudesta kuten vuoden 2007 vaaleissa.välinen dynamiikka on moniulotteinen palapeli. On kes­kenään enemmän tai vähemmän kilpailevia puolueita, joita kilpailu­asetelma kuitenkin hyödyttää. Sdp:n ja kokoomuksen tähänastinen kilpajuoksu vaalien ykköspaikalle on siitä hyvä esimerkki. Toistaiseksi Sdp on edellä. Kilpailu­asetelma ei tietenkään estä puolueita muodostamasta yhdessä hallitusta.Sitten on niitä, joiden kannatuksen kasvu on kilpailijalta pois. Kun vihreiden kannatus alkoi kasvaa Pekka Haaviston noustua puolueen väliaikaiseksi puheenjohtajaksi, siitä kärsi eniten Sdp, mutta myös kokoomus menetti kannattajia.Lisäksi on aidosti arvokentän ääripäissä olevia puolueita, joista kumpikin hyötyy, kuten perussuomalaiset toisessa ja vihreät ja vasemmistoliitto toisessa päässä.