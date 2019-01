Mielipide

Juhlapyhien ei tulisi määrittää onnellisuuttamme

Olemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

jälleen ohittaneet juhlapyhistä yhdet odotetuimmat, joulun ja uudenvuoden.Kyseessä ovat juhlien kruunut, jotka luovat monelle mielikuvia notkuvien pöytien ääreen kokoontuneista perheistä, rakkaiden kanssa vaihdetuista lahjoista ja kuohuvalla skoolaamisesta ystävien kanssa uutta vuotta tervetulleeksi toivotettaessa.Luulisin, että tunnemme kaikki jonkun, jolle juhlapyhät eivät vastaa lainkaan edellä lueteltuja mielikuvia. Monille pyhät ovat yhdessäolon, levon ja onnen aikaa, mutta osalle ne näyttäytyvät ikkunana siihen, mitä elämässä ei ole: läheisiä ihmisiä, perhettä, riittävää varallisuutta.Miten yksinäinen kestää pyhiä, jolloin luodaan valtavasti mielikuvia muiden kanssa vietetystä ajasta, kaupungit hiljenevät ja palvelut vähenevät? Miten vanhempi kokee antavansa lapselleen riittävän hyvän joulun, jos varat eivät riitä yhdenkään lahjan ostamiseen?Lisäksi niille, joilla näitä asioita on, pyhiin saattaa kasautua valtavia odotuksia ja toiveita. Syyllisyys kalvaa meitä, jos hermostumme läheisiimme tai jos haluaisimmekin omaa rauhaa juuri, kun aikaa yhdessäololle on suotu.Pettymys on valtava myös, jos pitkään odotetut pyhät kuluvatkin flunssan kourissa kehon vaatiessa omansa, kun on vihdoinkin aikaa levähtää.Juhlapyhät ja lomat muodostavat vain murto-osan vuodenkiertoon kuuluvista päivistä. Ne ansaitsevat ehkä jonkin verran huomiota erityislaatuisuutensa ja perinteidensä vuoksi, mutta niiden ei tulisi liiaksi määrätä onnellisuuttamme tai saada meitä vertaamaan itseämme muihin.On hyvä muistaa, että vaikka juhlapyhät saisivat meidät ahdistuneeksi tai tuntemaan huonommuutta, voimme nauttia arkisemmista, noin kolmestasadasta viidestäkymmenestä muusta kuin juhlapäivästä pitkin vuotta.Meidän ei tule pyrkiä täyttämään juhlapyhiin liittyviä mielikuvia vaan viettää niitä tavalla, joka sopii meille. Joulun ei tarvitse tarkoittaa perhejuhlaa tai lahjoja eikä uudenvuoden juhlaa tarvitse viettää raketteja ampuen.Juhlapyhinä voisi olla myös hyvä kääntää katse siihen tuttavaan, joka on yksin tai voi huonosti, ja yrittää tehdä hänen juhlastaan hieman parempi.