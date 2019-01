Mielipide

Vanhusten oikeudet on viimein priorisoitava

tiedotti lokakuussa, että hyvin pitkään valmisteltu itsemääräämis­oikeuslainsäädännön uudistus ei tälläkään hallitus­kaudella ehdi eduskunnan käsittelyyn. Vanhusten oikeudet jätettiin jälleen kerran kiireellisyys­listan häntäpäähän.Vaikka perustuslain mukaan kenenkään vapautta ei saa rajoittaa ­ilman laissa säädettyjä perusteita, lainsäädännöstämme puuttuvat vanhustenhuollon rajoitustoimen­piteitä koskevat säännökset.Tyypillisiä vapauden rajoituksia ovat esimerkiksi liikkumisen estäminen korotetuin sängynlaidoin, geriatriseen tuoliin sitominen tai ovien lukitseminen. Tällaisia toimia joudutaan perustelemaan jopa rikosoikeudellisella pakkotilalla, mikä ei sovellu sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Rajoitustoimenpiteiden piirissä arvioidaan olevan 23 000 muistisairasta ihmistä.puutteellisuuteen kiinnitettiin huomiota jo vuonna 2001. Silloin sosiaali- ja terveys­ministeriön työryhmämuistiossa ehdotettiin muun muassa, että kehitysvammaisten ja dementoituneiden rajoitustoimenpiteistä säänneltäisiin lailla. Myös eduskunnan ­oikeusasiamies totesi 2000-luvun alussa, siis jo 18 vuotta sitten, ­että vanhustenhuollon käytännöt ovat perustuslain vastaisia.Hallituksen esitys uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi annettiin kesällä 2018. Edellinen hallituksen esitys tästä aiheesta tehtiin vuonna 2014, ja silloinkin se raukesi vaalien ehtiessä väliin. Vaikka tuo esitys oli monilta osin puutteellinen, nykyinen hallitus nimesi jatkovalmiste­lulle työryhmän vasta vuonna 2017.Lainsäädännön uudistamisen tarpeellisuus on todettu monessa yhteydessä, mutta olemme nyt samassa tilanteessa kuin edellisen hallituskauden päättyessä. Tämä on häpeällistä ja kertoo yhteiskuntamme arvoista. Heikoimmassa asemassa olevat ovat jääneet muun – kiireellisemmäksi katsotun – lainvalmistelun jalkoihin.tulisi jatkaa mahdollisimman pikaisesti. Uusia säännöksiä kaivataan etenkin muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi ja vanhustenhuollon hoitokulttuuriin liittyvien toimintatapojen muuttamiseksi.Kuten kesän 2018 asiakas- ja potilaslain esityksessäkin ehdotettiin, uusia säännöksiä kaivataan esimerkiksi tuetusta päätöksenteosta, hoitotahdosta sekä velvollisuudesta järjestää tarvittavat palvelut ja hoito rajoitustoimenpiteiden käytön ehkäisemiseksi.Pitkäaikaisen hoidon asiakkaan näkökulmasta merkittäviä ehdotuksia olivat esimerkiksi hygieniahaalarin käytön kieltäminen ja poistu­misen estäminen siten, että muiden henkilöiden liikkumis­vapautta ei rajoiteta. Keskeinen ehdotus oli myös, että rajoitustoimien syynä ei voi olla henkilöstön riittämättömyys.koskevien rajoitustoimenpiteiden sääntelyssä edettiin jo vuonna 2016, kun lakia kehitysvammaisten erityishuollosta uudistettiin.Kehitysvammaisten osalta muutokset tehtiin, jotta vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus saatiin Suomessa ratifioitua. Harmillisesti tässäkin yhteydessä unohdettiin iäkkäät vammaiset, kuten muistisairaat. Niinpä muistisairaan ihmisen vapauden rajoittamiskäytännöt ovat Suomessa sekä peruslain että YK:n vammaissopimuksen vastaisia.Turhautuminen vanhustenhuollossa on kasvanut entisestään. Koska lainsäädäntö puuttuu, käytännöt vanhusten rajoittamisessa vaihtelevat hoitoyksiköittäin. Tilanne on kestämätön erityisesti pitkäaikaisessa hoidossa olevien ikääntyneiden näkökulmasta.Hoitoyksiköiden toimintakulttuuriin juurtuneita toimintatapoja, jotka tosiasiassa rajoittavat asiakkaan itsemääräämisoikeutta, ei aina mielletä rajoitustoimenpiteiksi. Moni rajoitustoimi olisi ehkäistävissä osaavalla asiakkaan kohtaamisella ja yksilöllisen toiminnan tukemisella.asiakas- ja potilaslain huolellinen jatkovalmistelu tulee nostaa seuraavalla hallituskaudella asialistan kärkeen.Myös lain toimeenpano-ohjelmaan on panostettava, sillä uudet säännökset vaativat laajaa hoitokulttuurin muutosta. Kysymys on kaikkein heikoimpien asiakasryhmien ihmis- ja perusoikeuksista.