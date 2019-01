Mielipide

Hernesaaren kaavoituksessa kytee aikapommi

Helsingin Hernesaarta

Hernesaaren

Lähialueiden

Maankäytön

Suunnitelma

on suunniteltu noin 15 vuotta. Kymmenen vuotta sitten ker­rosalaa oli kaavoitettu noin 180 000 neliömetriä (noin 4 400 asukasta) ja työpaikkoihin noin 80 000 ­neliömetriä (noin 2 400 työpaikkaa). Nyt kaavoittaja esittää Hernesaareen rakennettavaksi kerrosalaa noin 7 700 asukkaalle ja 4 200 uudelle työpaikalle. Kerrosala-ahneus on vienyt onnettomaan suunnitelmaan.vuosi vuodelta kasvaneen kerrosalan rakentamiseen on valittu vanhentunut rakennustapa: umpikorttelit, joiden pihoille aurinko paistaa vain osittain parhaimpina kesäkuukausina. Rakennukset ovat 6–8-kerroksisia, osa korkeampiakin, joten pihoista tulee kylmiä ja varjoisia. Merinäkymiä on vain rakennusten merelle suunnattujen julkisivujen ikkunoista. Muiden sivujen näkymät ovat kadun vastakkaisen rakennuksen ikkunoihin. Minne on unohtunut kaupungin painottaman merellisen Helsingin vetovoimatekijä – merimaisema?”Rantapuistoksi” on jätetty vain mitätön kaistale Hernesaaren itärantaa, ja virkistysalueen määrä asukasta kohti alittaa muissa kaupunginosissa käytetyn. Ratkaisu tähän on löytynyt liittämällä Eiran kaupunginosan vahvistetun asemakaavan viheraluetta osaksi Hernesaaren asemakaavaluonnosta. Käyttäen hyväksi Eiran virkistysaluetta on näennäisesti parannettu Hernesaaren virkistysaluevajausta. Naapurikaupunginosan puistoryöstön avulla Hernesaareen on kaavoitettu täysin ylimitoitettu kerrosala ja alimitoitettu virkistysalue.asukkaat tapasivat apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr) elokuussa, jolloin he esittivät näkemyk­siään Hernesaaren suunnittelusta ja pyysivät korjauksia. Sinnemäki lupasi, että suunnittelussa kuullaan asukkaita ja työtä tehdään heidän kanssaan yhteistyössä. Näin ei ole tapahtunut.suunnittelu Hernesaareen on vaativaa, koska Hernesaari sijaitsee pahemmassa ”umpisuolessa” kuin yksikään toinen Helsingin kaupunginosa. Päivittäiset ruuhkat Telakkakadun ja Eiranranta-kadun risteyksestä ulottuvat pohjoiseen Jätkäsaaresta tulevan liikenteen ohi Porkkalankadulle asti. Kun Telakkarannan alue valmistuu, ruuhka pahenee.Ruuhkat kasvavat tänä vuonna massiivisiksi, sillä vapunaattona Hernesaaressa otetaan käyttöön kolmas risteilylaivojen laituri. Kesäajan turismiliikenne vaatii laivaa kohti 30–50 bussia. Ne kulkevat satamaan ja sieltä pois neljä kertaa päivässä. Tämän raskaan liikenteen lisäksi satamaan liikennöivät kiertobussit 20 minuutin väliajoin. Huoltoliikenteen määrää alueelle ei ole eritelty. Laivojen tarvitsema huoltoliikenne on turismiliikenteeseen merkittävä lisä, jota liikennesuunnittelussa ei ole otettu huomioon.Kun Telakkakatu tukkeutuu, ruuhkaan joutuneet autot pyrkivät etenemään läheisten kaupunginosien kautta. Näiden kaupunginosien 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella rakennetut kadut ja rakennukset eivät kestä odotettavissa olevaa raskaan liikenteen aiheuttamaa tärinää.aiotaan esittää korjauspyyntöjä huomioimatta kaupunkiympäristölautakunnalle 29. tammikuuta. Osaako lautakunta vaatia virheiden korjaamista?Suunnittelussa tehdyt virheet voidaan korjata vain, jos poliittiset päätöksentekijät kaupunkiympäristölautakunnassa kantavat vastuunsa kaupunkilaisille ja palauttavat ala-arvoisen suunnitelman valmisteltavaksi pienemmin rakentamistavoittein.