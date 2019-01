Mielipide

Diktaattorit tarvitsevat vihollisia, mutta demokratia tarvitsee ystäviä

Mikä

Ilmeisin

Demokratian

yhdistää Donald Trumpia ja Brasilian uutta presidenttiä Jair Bolsonaroa? Ainakin he ilmeisesti pitävät toisistaan. ”USA on rinnallasi”, twiittasi Trump Bolsonarolle, joka vannoi virkavalansa uudenvuoden­päivänä.Bolsonaro on ilmoittautunut pyytä­mättä Trumpin liittolaiseksi ja haluaa noudattaa Yhdysvaltojen esimerkkiä siirtämällä maansa lähetystön Israelissa Tel Avivista Jerusalemiin.Sen ansiosta Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu osallistui virkaanastujaisiin Brasiliassa, ja niin osallistui myös Unkarin presidentti Viktor Orbán. Hän kuului joukkoon.yhdistävä piirre näiden miesten kesken on se, että he ovat oikeistolaisia nationalisteja. Oleellisempaa on se, että rakentavat politiikkansa julistamalla itselleen vihollisia.Bolsonarolle vihollisia ovat rikollisuus ja korruptio, ja niillä teemoilla hän voitti vaalit, mutta yhtä lailla hänen viholli­siaan ovat myös kaikenlainen vasemmistolaisuus, homot, abortti ja ilmastonmuutoksen torjunta.Nähtäväksi jää, mitä Bolsonaro saa aikaan valtavan Brasilian monimutkaisessa valtajärjestelmässä. Joka tapauksessa hän on merkittävä lisä listaan demokra­tioiden johtoon nousseista ihmisistä, jotka lainaavat keinonsa diktaattoreilta.Vihollisia käytetään politiikan välineenä koska se toimii, muta hinta on rankka, eikä se rajoitu yksittäisiin valtioihin. Diktatuurit tarvitsevat vihollisia, mutta demokratiat tarvitsevat ystäviä.yksi perusajatus on se, että lainsäädäntövalta on kansan valitsemalla parlamentilla, joka jakautuu hallituksen kannattajiin ja oppositioon. ­Silloin hallituksen vastustaminen ei ole enää majesteettirikos, eikä vastustaja ole vihollinen. Suomessakin nähdään tämän vuoden vaaleissa vastakkainasettelua, joka kuuluu demokratiaan, mutta ehkä myös jonkin verran viholliskuvien rakentelua, joka ei demokratiaan kuulu.Toimiva demokratia on oikeusvaltion ja kansalaisvapauksien turva, ja sillä on myös toinen vähemmälle huomiolle jäävä piirre: demokratiat muodostavat kestäviä yhteisöjä. Mitkään muut järjestelmät eivät ole yltäneet samaan.Autoritaariset johtajat heikentävät sekä demokratioita että niiden rakentamia yhteisöjä, joista diktatuuritkin ovat hyötyneet. Joskus se on heidän tavoitteensa, ja joskus niin vain käy.Tilalle on tarjolla Trumpin, Orbánin ja Bolsonaron yhteisö.