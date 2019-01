Mielipide

HSL:n tulisi huomioida paremmin ihmisten arki ja liikkumistarpeet

Helsingin seudun liikenne

Joukkoliikenteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSL:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastonmuutos

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

(HSL) on esittänyt tiemaksujen käyttöönottoa keinona vähentää liikenteen päästöjä pääkaupunkiseudulla. Luottamuksemme HSL:n kykyyn tuottaa toimivia ratkaisuja ilmasto­poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi on valitettavasti yhtä matalalla kuin luottamuksemme HSL:n kykyyn turvata sujuva joukkoliikenne kaikkialle pääkaupunkiseudulle.käyttö kasvaa, jos se palvelee asukkaita käyttäjälähtöisesti, sujuvasti ja kohtuuhintaisesti. Valitettavasti HSL on päätynyt esimerkiksi Espoon joukkoliikenteen kehittämisessä moniin bussiyhteyksien heikennyksiin, jotka päinvastoin pakottavat monet käyttämään omaa autoa bussilla kulkemisen sijaan.Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on vaatinut johdonmukaisesti HSL:ää korjaamaan länsimetron liikennöinnin alkamisen jälkeisiä epäonnistuneita ratkaisujaan. Neljä suoraa linjaa Suur-Espoonlahden alueelta Kamppiin on vaatimuksestamme vihdoin palautettu. Niiden myötä jopa yli tunnin matka-ajat Helsinkiin on saatu lyhennettyä alle puoleen. Edellytämme, että myös muut korjausesityksemme palvelutason palauttamiseksi toteutetaan.tuoreet esitykset Pohjois-Espoon ja myös joidenkin Vantaan joukkoliikenneyhteyksien heikentämiseksi ovat jälleen osoitus asiakasnäkökulman puuttumisesta HSL:n toiminnassa. Esityksessä ei ole huomioitu ihmisten arkea ja liikkumistarpeita. Suorien Helsingin-linjojen lopettaminen on lyhytnäköistä ja suorastaan vahingollista.Kaupunki on kaavoittanut asuntoja, ja ihmiset ovat hankkineet asuntonsa olettaen nykyisen joukkoliikenteen palvelu­tason säilyvän. Jos jo nykyisin kestoltaan pitkä matka muutetaan vaihdolliseksi, matka hankaloituu ja sen kesto pitenee entisestään.Joukkoliikenneyhteyksien heikennykset vain kannustavat ihmisiä yksityisautoiluun. Samalla alueen lapset ja nuoret joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan harrastusten ja koulujen saavutettavuuden suhteen. Myös ikäihmisten liikkuminen hankaloituu.Tiemaksut saattavat vaikuttaa HSL:n suunnittelijoiden työpöydällä helpolta ratkaisulta suitsia yksityisautoilua. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin ohjata valintoja porkkanoilla kuten sujuvilla ja mahdollisimman nopeilla joukkoliikenneyhteyksillä.Pahimmillaan tiemaksut johtavat tiellä liikkujien kahtia­jakoon sen mukaan, onko varaa maksaa tiemaksuja. Kärsijöinä olisivat erityisesti lapsiperheet, joilla jo nykyisin on vaikeuksia työn ja arjen yhteensovittamisessa. Erilaisia liikkumismuotoja tarvitaan nyt ja myös tulevaisuudessa.on vakava asia, ja myös Suomen on oltava mukana hillitsemässä sitä mahdollisimman vaikuttavilla keinoilla. Sellaisiin toimiin ei kuitenkaan pidä ryhtyä, joilla toivottua tulosta ei saavuteta. Muuten vaarana on päätyä aivan päinvastaiseen kehitykseen.