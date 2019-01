Mielipide

Tiemaksu olisi työntekoon kohdistuva lisävero

on esittänyt tiemaksua keinoksi vähentää liikenteen päästöjä pääkaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa (MAL 2019). HSL on vaatinut tiemaksua varten lainsäädäntöä.Helsingin vihreät ovat tukeneet tiemaksua sillä, että autoilijat on pantava maksamaan teiden viemästä tilasta. Tiemaksua vaativilta tuntuu unohtuvan, että autoilijat maksavat jo nyt paljon. Tieliikenteeltä nyhdetään vuosittain noin kahdeksan miljardia euroa veroja. Tienpitoon palautuu yli miljardi euroa. Tieliikenteen verotuotoilla rahoitetaan siten mittavasti yhteiskunnan muita kuluja. Omalla autolla liikkuvat eivät ole vapaamatkustajia.Autoilun ideologiset vastustajat tuntuvat ajattelevan, että ihmiset käyttäisivät autoa laiskuuttaan tai välinpitämättömyyttään. Oma auto on Suomessa valtaosalle välttämätön työssäkäynnin ja arjen hallinnan väline.Käytännössä tiemaksu olisi työntekoon kohdistuva lisä­vero, joka HSL:n esittämässä mallissa olisi tyypillisesti 1,5–2 euroa matkaa kohden. Autollaan päivittäin työssä käyvän verotaakka lisääntyisi siten tyypillisesti 700–900 euroa vuodessa. Osalle kustannus olisi ­jopa 1 200 euron luokkaa, mikä vastaa keskituloiselle kolmen prosenttiyksikön korotusta kuntaveroon.Tällainen korotus heikentäisi työnteon kannattavuutta sekä vaikuttaisi koko pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteeseen. Helsingin keskustan vetovoima kaupallisille palveluille ja työpaikoille vähenisi.Pääkaupunkiseudun työssä käyville ei voi sälyttää enempää verotaakkaa kannettavaksi. Tiemaksun mahdollistavaa lainsäädäntöä ei tule tehdä Suomessa.Liikennekeskustelussa pitää ylipäätään lopettaa yksityis­autoilun ideologinen vastustaminen ja turha vastakkainasettelu julkisen liikenteen kanssa. Molempia tarvitaan.