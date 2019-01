Mielipide

Asunto on kallis hankinta – miksi asunto-osakeyhtiön yhtiökokous ei kiinnosta omistajia?

Olen

jo kauan ihmetellyt ja ihmettelen edelleen, miksi asunto-osake­yhtiön yhtiökokous ei kiinnosta osakkeenomistajia. Mielestäni on käsittämätöntä, että esimerkiksi 40 000 euroa maksavan uuden auton hankintaan voidaan käyttää päiviä, jopa viikkoja: selvitetään, onko autossa metalliväri, kevytmetallivanteet, ilmastointi ja niin edelleen. Autosta keskustellaan, hinnasta tingitään, asiaa mietitään, harkitaan ja lopulta ­tehdään päätös. Eli ollaan hyvin aktiivisia asiassa.Kun sama henkilö ostaa autoa kymmenen kertaa kalliimman, 400 000 euron asunto-osakkeen, ääni muuttuu kellossa. Jos autoon tulee pieni kolhu parkkihallissa, siitä lähdetään taistelemaan viime kädessä vaikka oikeuteen asti. Jos asunnon seinässä on halkeama, asunnossa on kosteusvaurio tai lämmitys tai ilmanvaihto ei toimi kunnolla, asiaa ei hoideta läheskään samanlaisella tarmolla.Eräässä 48 asunnon yhtiö­kokouksessa oli edustus vain kuudesta asunnosta. Miten nämä 42 poissa olevaa voivat vaikuttaa asunto-osakeyhtiönsä asioihin? Eivät mitenkään. Esimerkki on äärimmäisestä päästä, sillä on myös yhtiöitä, joissa kaikki osakkaat osallistuvat ­yhtiökokoukseen.Taloyhtiön yhtiökokouksiin kannattaa aina osallistua. Näin voi vaikuttaa kalliin omaisuuden kuntoon ja hoitoon sekä muutenkin asunto-osakeyhtiön yleisilmeeseen ja ilmapiiriin.